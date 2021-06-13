أطعمة خطيرة تؤثّر على وظائف المخ وأدائه
يرتبط حدوث مرض ألزهايمر ارتباطاً مباشراً بالتغذية ونوعية المواد الغذائية التي يتناولها الأشخاص، لهذا يجب إيلاء اهتمام خاص بما يتم تناوله، لأن صحتك وصحة دماغك تعتمد على ذلك.
وتشير العديد من الدراسات إلى أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بالخرف أو كما يعرف بـ"ألزهايمر" عن طريق إزالة بعض الأطعمة من النظام الغذائي، وفقًا لوكالة سبوتنيك.
-يجب إزالة الأطعمة المصنعة من نظامك الغذائي اليومي:
تعتبر الأطعمة المصنعة، مثل: المخبوزات والحلويات والمشروبات الغازية الطريق السريع نحو التأثير المباشر على وظائف الدماغ، ويمكن أن تسبب التهابًا في الدماغ وتلفًا للخلايا العصبية.
وقد توصل خبراء من جامعة باث في المملكة المتحدة إلى وجود صلة بين انسداد الشرايين وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.
-التوابل:
ويعتقد علماء من جامعة "جنوب أستراليا"، أن "الخطر يتمثل في الأطعمة الغنية بالتوابل، مثل: الفلفل الحار والجالبينو(فلفل حار من أصل مكسيكي)، والتي تحتوي على مادة الكابسيسين التي تؤثر سلبًا على الذاكرة والنشاط العقلي".
-الوجبات السريعة والأطعمة المقلية:
كما جاءت الأطعمة المقلية والوجبات السريعة في قائمة الأطعمة المحظورة، لأنها غنية بالدهون غير المشبعة، والتي تقلل من أداء الدماغ، وفقًا لدراسة أجرتها الجامعة الوطنية الأسترالية.
-المواد الحافظة والأملاح:
تشكّل المواد الحافظة والأملاح والأحماض الدهنية المشبعة الموجودة بكثرة في النقانق واللحوم والجبن تهديدًا كبيرًا للدماغ. فهي مسؤولة عن الالتهابات ويمكن أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية، وفقا لما توصل له باحثون صينيون.
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