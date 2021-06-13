شدات ببجي PUBG UC بطريقة سهلة ومضمونة 100% من الشركة الأصلية

شدات ببجي PUBG UC، يعد الهدف الأساسي من لعبة ببجي هي المنافسة والاستحواذ علي المركز الأول بين اللاعب ومنافسيه ويتحقق الحصول علي المركز من خلال حصول اللاعب علي مميزات تتحقق من حوزته إلي العملة الرسمية الافتراضية بلعبة ببجي، وهي شدات لعبة ببجي UC تمكن اللاعب من استحواذه علي الأسلحة الممتازة بداخل اللعبة، بغرض تحقيق التفوق والانتصار علي منافسيه، وتعددت طرق الحصول علي شدات ببجي PUBG UC بطرق مضمونة الفترة الأخيرة وكثر بحث اللاعبين عليها بطريقة سهلة ومضمونة، حتى لا يقعوا في فخ النصب من بعض المواقع.



شدات ببجي من تطبيق “نقطة – شدات “

في هذه المقالة سنتحدث عن أشهر التطبيقات في الفترة الأخيرة التي تمد لاعبين لعبة ببجي العالمية بالشدات بطريقة سهلة ومضمونة دون الحاجة إلي دفع المال وسنتعرف علي خطوات تحميل وتثبيت هذا التطبيق علي هاتفك المحمول الخاص بك بسهولة والاستفادة منه في شحن شدات ببجي والأشتراك في رويال باس الذهبي كما يمتاز هذا التطبيق بتوفيره إلي خدمة العملاء الذي يمكنك الوصول إليهم في حالة مواجهة أي من المشاكل أو التأخير في شحن الشدات .

طريقة تحميل شدات ببجي تطبيق نقطة

من خلال متجرك الإلكتروني جوجل بلاي قم بالدخول إليه.

قم بالبحث عن التطبيق المذكور واضغط علي تحميل.

يمكنك أيضا من خلال هذا تطبيق شحن جواهر فري فاي بسهولة.

طرق الحصول علي شدات ببجي PUBG UC

عند تثبيت التطبيق علي هاتفك، سيطلب منك إدخال رمز كود اكتب الكود التالي 438561VGM وبعدها سيمكنك هذا من الحصول علي نقاط تصل عددها إلي 200 نقطة.

يقوم التطبيق الرائع بتوفير مهام عند إتمامها يكسبك شدات مجانية في لعبة ببجي .

. يوفر التطبيق إعلانات وفيديوهات عند مشاهدتها يمكنك أن تحصل أيضاً علي نقاط.

من خلال دعوة أصدقائك تحصل علي 200 نقطة مجانية من البرنامج.

يقوم التطبيق بتوفير الأسئلة عند إجابتها تحصل علي العديد من النقاط.

تحويل النقاط إلي شدات ببجي PUBG UC من خلال التطبيق

بعد حصولك علي العديد من النقاط من خلال الخطوات في الفقرة السابقة من تطبيق نقطة – شدات، يمكنك أن تحولها بسهول إلي شدات داخل اللعبة عن طريقة الأيدي الخاص بك بداخلها في خطوات بسيطة تابعها :