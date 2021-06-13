نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة التربوية السورية 2021 الجديد على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة التربوية السورية، يتم البحث حول التردد بشكل مستمر عبر محرك البحث جوجل، خلال الفترة الأخيرة، وذلك من قبل أولياء الأمور والطلاب السوريين، لأن هذه القناة تعرض محتوى متميز من المناهج التعليمية الخاصة بجميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة، بدايةً من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي، حيث أطلق أول تردد للقناة الفضائية التربوية السورية، في 14/10/2008، ولكنها بدأت في بث محتواها بشكل مباشر في 21/6/2009، على القمر الصناعي النايل سات، من العاصمة دمشق.
تردد قناة التربوية السورية
هي من أهم وأشهر القنوات في سوريا، حيث تحتوي على الكثير من البرامج المتميزة والمتنوعة، مثل البرامج الثقافية والتربوية والتعليمية، لمختلف الفئات العمرية وفي هذا المقال سوف نعرض لكم أحدث تردد للقناة.
التردد الجديد على النايل سات
يوجد أكثر من تردد على القمر الصناعي النايل سات وهي كالتالي:
التردد الأول:
- التردد: 11602.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
التردد الثاني:
- التردد: 11315.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
التردد الثالث:
- التردد: 11603.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
التردد الجديد على العرب سات
- التردد: 12284.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
أهم وأشهر البرامج التي تعرضها القناة
- تقدم القناة محتوى من البرامج المميزة المفيدة لجميع الطلاب في جميع المراحل الدراسية، وتهتم بعرض وقت كافي للأطفال الصغار، حيث تعرض لهم بطرق بسيطة وسهلة حروف الهجاء العربية، والأرقام، وتعليمهم العادات الصحية اليومية، وأيضاً تهتم بتعليم اللغة العربية للمدرسين الغير ناطقين بها، وذلك لأن برامجها إنتاج مشترك بين وزارة الإعلام “التليفزيون السوري” ووزارة التربية السورية، بالإضافة إلى برامج من إنتاج عالمي بلغات مختلفة ومترجم إلى اللغة العربية.
- برامج تربوية.
- برامج ثقافية.
- البرامج الدينية.
- دروس تعليمية لمرحلة الروضة.
- حصص تعليمية لمرحلة التعليم ما قبل الثانوي “الأساسي”.
- حصص تعليمية لمرحلة التعليم الثانوي.
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