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عمر شويل - جدة ميزة فريدة في تسريبات Xiaomi Mi 12 قد تجعله يتفوق على Samsung Galaxy S22، في الوقت الذي انتشرت فيه التسريبات حول جوال Samsung Galaxy S22 المنتظر، فقد سمعنا القليل نسبياً عن منافس قريب من المحتمل أن يتم إطلاقه في نفس التوقيت وهو شاومي مي 12. ومع ذلك أعطتنا بعض المعلومات المبكرة فكرة عن ما يمكن توقعه لهذا الجهاز المتميز المتوقع. حيث شارك موقع الأخبار الصيني MyDrivers بعض عروض Mi 12. وهي تستند إلى تسريبات فعلية تدور حول منصة التواصل الاجتماعي Weibo ، لذا فهي تعطينا فكرة تقريبية عما يمكن توقعه في خليفة Xiaomi Mi 11 المتوقع.

تسريبات ومزايا جوال Xiaomi Mi 12 الجديد

تُظهر التسريبات هاتفًا يشترك في تصميم واضح مع شاومي Mi 11 و Mi 11 Ultra بما في ذلك شاشة منحنية ، ويبدو أن الشاشة ستحتوي على مواصفات مماثلة لمجموعة Mi 11. يُظهر نتوء الكاميرا لقطة إضافية واحدة فوق الرقم الموجود في هواتف Mi 11 ، ويشبه إلى حد كبير الرقم الموجود في Mi 11 Pro الذي تم إطلاقه في الصين فقط.وكان علينا أن ننظر إلى الصور لفترة طويلة قبل أن نلاحظ التغيير الأكبر من Mi 11. إنها ميزة يشاع أن بعض الهواتف تأتي معها ، ولكن فقط ZTE Axon 20 5G جاء معها بالفعل حتى الآن، وهي ميزة كاميرا تحت الشاشة

ميزة الكاميرا تحت الشاشة في شاومي مي 12

الكاميرا الأمامية تحت الشاشة تعتبر أداة نهائية للصور الذاتية التي لا تتطلب قطع جزء من الشاشة لالتقاطها، وبالتالي لا ينتج عنها علامة دائرية قبيحة أو قطرة أو غيرها من العلامات لتكون مفقودة من الشاشة، ولقد سمعنا بالفعل أن عددًا قليلاً جدًا من الهواتف ستأتي بكاميرا تحت الشاشة، مثل Samsung Galaxy Note 21 أو Galaxy Z Fold 3، ولكن قد يتم إلغاء الأول تمامًا والثاني يمكن أن يكون جهازًا مناسبًا جدًا لأنه هاتف قابل للطي.

أشارت إحدى الشائعات إلى أن Galaxy S22 Ultra قد يحتوي على تلك الميزة، ومع ذلك إذا كان هاتف Xiaomi Mi 12 يحتوي على كاميرا أسفل الشاشة، فمن المحتمل أن يتفوق على سلسلة Galaxy S22 للحصول على هذه الميزة، حيث من المحتمل أن يتم إطلاق سلسلة Xiaomi الرئيسية في ديسمبر 2021 أو يناير 2022، قبل إطلاق سلسلة جوالات Samsung الجديدة والمحتمل في فبراير من العام القادم.

منافسة شرسة بين شاومي وسامسونج

إذا حدث هذا التحول في الأحداث فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي تتفوق فيها سلسلة Xiaomi، وتمنع سلسلة Galaxy S من Samsung من الحصول على لقب الأول في عمل كل شئ. حيث تغلب Mi 11 على Galaxy S21 ليكون أول هاتف مع مجموعة شرائح Snapdragon 888، ولعلنا نذكر جميعاً أن Xiaomi فاجأت الجميع بتعديل موعد الإطلاق إلى ديسمبر 2020 ، بدلاً من فبراير 2021 كما توقع الجميع.