نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية ايقاف تطبيق واتساب من حفظ الصور على هاتفك الاندرويد والايفون WhatsApp في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم إرسال مليارات الرسائل عبر الواتساب كل يوم، وإن أحد أسباب الشعبية الهائلة للخدمة أنها تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال العديد من الرسائل الغنية بالوسائط حسب الرغبة، ولكن الكثيرين دائمًا يبحثون عن كيفية ايقاف واتساب من حفظ الصور على هاتفك، حيث يتلقى الواتساب العديد من الصور والمقاطع من جهات الاتصال ويتم حفظها بشكل تلقائي في مكتبة الصور على الهاتف، وهو ما يعمل على إشغال مساحة التخزين، ولحسن الحظ يمكنك بسهولة منع حفظ الصور تلقائيًا، فقدْ حان الوقت لفعل شيء حيال تلك الصور ومقاطع الفيديو التي يتم حفظها تلقائيًا في ألبوم الكاميرا.

حفظ صور الواتساب

يقوم WhatsApp تلقائيًا بحفظ الوسائط في معرض الصور الخاص بك، قد تبدو هذه فكرة جيدة، ولكن عندما تكون جزءًا من مجموعات متعددة، فقدْ يستغرق ذلك مساحة تخزين كبيرة، وإليك الآن توضيح لكيفية إيقاف تطبيق WhatsApp من الحفظ التلقائي للصور في ذاكرة الهاتف.

كيفية ايقاف واتساب من حفظ الصور على هاتفك

يصبح الأمر مزعجًا عندما يقوم تطبيق واتساب بتنزيل جميع الملفات سواء صور أو فيديوهات على الهاتف، فإنه يستهلك قدرًا كبيرا من مساحة التخزين والبيانات، لذلك سنتعرف على خطوات إيقاف تنزيل الصور على الواتساب تلقائيًا:

لتعطيل تنزيل الصور، عليك الدخول أولاً إلى تطبيق الواتساب.

الدخول على الإعدادات.

ثم على دردشة (chat).

وفي النهايه عليك إغلاق الحفظ في تطبيق الصور.

وبذلك لن يتم تنزيل أي صور على جهازك إلا إذا حفظتها بنفسك في مكتبة الصور.

كيفية إيقاف تنزيل الصور تلقائيا عبر الواي فاي أو داتا الهاتف

أيضًا يمكن للصور أو الفيديوهات أن يتم تنزيلها تلقائيًا أثناء فتح الواي فاي أو الداتا، ومن الممكن أن تتحكم أنت بها، فتقوم بتنزيل ما تشاء منها وفي أي وقت تريد، وسنتعرف على بعض الخطوات السهلة لذلك:

فتح تطبيق الواتساب ثم الضغط على النقط الثلاث الموجودة أعلى الشاشة، ثم اختر إعدادات إذا كان هاتفك أندرويد، وإذا كان آيفون عليك الدخول على إعدادات اسفل الشاشة.

ثم اختيار أيقونة التخزين والبيانات.

يوجد على الشاشة الصور والتسجيلات الصوتية والفيديوهات والملفات، وبجانب كل منهما ٣ اختيارات، وهم عدم التنزيل تلقائي أو التنزيل في وجود شبكة واي فاي أو التنزيل في وجود داتا وشبكة واي فاي.

عليك الآن تفعيل على الاختيار الذي تريده.

الآن، عندما تتلقى أي وسائط، سترى زر “تنزيل”، قم بالضغط عليه لتنزيل الوسائط.