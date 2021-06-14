نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة العربية الإخبارية الجديد ALARABIYA 2021 على نايل سات وعرب سات في المقال التالي
قناة العربية أشهر القنوات الإخبارية العربية والبحث عن تردد قناة العربية الإخبارية، من الموضوعات الهامة لدى قطاع كبير من المواطنين في العالم العربي، الباحث عن الخبر الصحيح وقت حدوثة فالقناة تنتهج طريق المصداقية في نقل الأحداث، مما أكسبها مصداقية كبيرة لدى المشاهد في كل مكان في العالم العربي من المحيط إلي الخليج، وشعار القناة ننقل لك الخبر وقت حدوثة تقدم القناة العديد من البرامج الخبرية التي تحظى بنسب مشاهدة كبيرة، ومنها البرامج الاقتصادية وأخبار سوق المال والأعمال وأسعار الطاقة العالمية، وفيما يلي تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.
نبذة مختصرة عن قناة العربية للأخبار
قناة العربية هي قناة متخصصة في نقل الأخبار انطلقت عام 2003، وهي ملك مجموعة أم بي سي للإعلام ومالكها هو رجل الأعمال السعودي وليد إبراهيم، القناة تبث برامجها بصورة مفتوحة على مدار 24 ساعة يومياً بصيغة sd / hd، لكي يستطيع أكبر قدر من المواطنين أستقطاب ترددها والاستمتاع ببرامجها المتميزة، القناة تبث الآن من أستوديوهاتها من مدينة دبي الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تردد قناة العربية الإخبارية الجديد
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|11747
|خبار
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
برامج قناة العربية الإخبارية
برنامج محفظة استثمارية من البرامج الهامة والتي يحرص على متابعتها رجال الأعمال، والمهتمين بأخبار الاقتصاد فالبرنامج يقدم تغطية يومية عن لأخر أخبار الأسهم الخليجية والعربية، وكذالك برنامج مستشارك المالي من البرامج المتميزة، وتقدم القناة نشرة أخبارية مفصلة بأخر وأهم الأخبار العربية والعالمية على رأس كل ساعة، كما تقدم برنامج المال والأعمال واكتسبت القناة شهرتها في العالم العربي من تغطيتها لأحداث الثورات العربية من بداية عام 2011، واستطاعت التواجد في قلي الحدث وتنقل الحقيقة من أرض الواقع .
تردد قناة العربية الإخبارية 2021
- القمر الصناعي : عرب سات.
- التردد : 11938.
- معامل الاستقطاب : عمودي v.
- معامل تصحيح الخطأ : 6/5.
- معامل الترميز : 27500.
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