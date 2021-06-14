نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف Oppo Reno5 5G من أوبو | هاتف مميز بمواصفات ممتازة في المقال التالي

منذ فترة أعلنت شركة أوبو- Oppo عن أحدث هواتفها في عائلة Reno وهو Oppo Reno5 5G ، وعلي غير المعتاد أن يصل هاتف إلي الأسواق المصرية مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G ، ويعتبر الهاتف النسخة الأخري لهاتف Oppo الأخر Oppo Reno5 4G. مواصفات هاتف Oppo Reno5 5G: ‌يزن الهاتف 172 جراماً لنسخة اللون الأسود ، و 180 جراماً لنسخة اللون الفضي.

‌خامات الهاتف من الزجاج المقاوم لرذاذ الماء.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G ، لكن لا يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.

‌يتوفر الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة أوبو الخاصة ColorOs11.1.

‌بالإضافة إلي دعم الهاتف لخاصية NFC.

‌شاشة الهاتف 6.4 إنش من نوع Amoled بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 410 بكسل لكل إنش ، كما تدعم التردد العالي حتي 90 هيرتز.

‌تحتل الشاشة نسبة 91.7% من جسم الهاتف مع أبعاد عرض 20:9 ، وكذلك يصل سطوع الشاشة إلي 750 شمعة.

‌شاشة الهاتف محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 765 5G

النواة الأقوي من نوع Kryo 475 Prime بتردد 2.4 جيجا هيرتز.

‌ دقة تصنيع المعالج 7 نانو متر، بالإضافة إلى وجود معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 620.

‌يتوفر الهاتف بإصدارين من سعة التخزين : 128 جيجا و 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.

‌ذاكرة تخزين الهاتف من نوع UFS 2.1. الكاميرات: ‌الكاميرا الأمامية تأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 32 ميجا بكسل ، تدعم HDR كما يمكن تصوير الفيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

‌كما تدعم أيضاً التثبيت الإلكتروني gyro-EIS.

‌الكاميرا الخلفية رباعية : الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7 تدعم التركيز التلقائي PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بفتحة عدسة F/2.2 مع دقة 8 ميجا بكسل ، أما الثالثة خاصة بالتصوير الماكرو بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل ، وأخيراً الرابعة Monochrome بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

‌تدعم الكاميرات HDR وتصوير Panorama ، كما يوجد فلاش LED كذلك.

‌يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD ودقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120 إطار ، مع دعم التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS و HDR. مواصفات أخري: ‌يحتوي الهاتف علي مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌بطارية الهاتف 4300 مللي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع lithium polymer تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات ، حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 35 دقيقة فقط.

‌مدخل الشحن من نوع Type C 2.1 ، مع دعم لخاصية OTG.

‌بصمة الهاتف أسفل الشاشة مع دعم فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة.

‌يتوفر الهاتف باللونين الأسود والفضي المتدرج. سعر هاتف Oppo Reno5 5G : 428$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام أي حوالي 6700 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة هاتف Oppo Reno5 5G من أوبو | هاتف مميز بمواصفات ممتازة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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