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خطوات معرفة اكواد سحب اتصالات كاش من atm والفروع وطريقة تحويل الاموال، يهتم العديد من الأشخاص بمعرفة خطوات الاشتراك في خدمة اتصالات كاش من خلال الكود الخاص بهذه الخدمة حيث يمكنك الضغط على خدمة اتصالات كاش من خلال رقم *777# وبعد ذلك تقوم بالضغط علي اتصال ويمكنك أيضا من خلال هذا الرقم تحويل الأموال، واتباع الخطوات المحددة من التي تظهر على الشاشة ولكن ينبغي أن يكون هذا الرقم الذي تريد أن ترسل إليه الأموال مشترك في خدمة اتصالات كاش.
خطوات تحويل الأموال من اتصالات كاش
في الخطوة الأولى تقوم بالذهاب إلى أقرب فرع يتواجد في خدمات فوري وتقوم لتحويل العملات إلى محفظه اتصالات ثم تقوم بتحديد المبلغ الذي تريد اضافتة في المحفظة وسوف تصل إليك رسالة اكتب لك أنه تم ايداع المبلغ الذي تريد تحويله، وينبغي عليك التأكد عملية الاستمرار من خلال الكود الموجود أمامك في المسألة ويمكن اضافة كود *777# ثم تقوم بطلب هذا الرقم واتباع الخطوات المطلوبة.
يجب معرفة أن عند سحب الأموال من اتصالات كاش سوف تقوم بدفع رسوم الخدمة التي تصل إلى 2% من المبلغ أما في حالة سحب العملات تكون الخدمة مجانية، أما في حالة استخدام حسابات سوف يتم خصم فوري بعد الجنيهات.
خطوات السحب من ماكينات الصراف الآلي
يمكنك أن تقوم باستخدام البنك الوطني تحويل الأموال الخاصة اتصالات كاش او يمكنك الاتصال على رقم *777# واتباع التعليمات والضغط على رقم اثنين في حالة تحديد قائمة السطح وتضيف كلمة الخاص بك ثم تحدد المبلغ الذي يتم يتم صرف ومن خلال الصراف الآلي ثم تقوم بالضغط على الزر الاخضر وتحديد خدمة المحفظة، واتباع التعليمات في اضافة رقم الهاتف وتضيف كلمة المرور وبعدها تقوم بسحب العملات من محفظة اتصالات واستلام الاموال.
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