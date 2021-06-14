”مايكروسوفت” تعزز عروضها من ألعاب الفيديو على ”إكس بوكس”‎

كشفت مايكروسوفت الأحد في معرض ”إي 3“ لألعاب الفيديو، عن باقة منتجات تعزز عرضها عبر أجهزة ”اكس بوكس“، مع استنادها على الألعاب المطورة داخليًا، وعلى ألعاب مستقلة أيضًا.

وفي المجموع، كشفت مايكروسوفت عن 30 لعبة لجهازها الذي يحتفل في تشرين الثاني/ نوفمبر، بذكرى عشرين عامًا على إطلاقه.

وقال رئيس وحدة ”إكس بوكس“ في مايكروسوفت فيل سبنسر، خلال مؤتمر عبر الإنترنت في اليوم الثاني من معرض ”إلكترونيك إنترتاينمنت إكسبو“، إن: ”فريقنا يجهد لجعل إكس بوكس مكانًا يضم أفضل الألعاب، والمطورين الأكثر اندفاعًا، ومجتمع (لاعبي الفيديو) الأكثر شغفًا“.

وهذه أول مرة تقدم مايكروسوفت منتجاتها رسميًا مع شركة ”بيتسيدا“ المطورة لسلاسل ألعاب فيديو ناجحة، مثل ”فال أوت“ و“ذي إلدر سكرولز“، منذ أن أنهت المجموعة العملاقة في مجال المعلوماتية صفقة شرائها في آذار/ مارس.

اغتنمت مايكروسوفت هذا الحدث، للإعلان بأن لعبة المغامرات الفضائية ”ستارفيلد“ التي تعمل عليها ”بيتسيدا منذ سنوات، ستُطرح في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حصرًا على ”إكس بوكس“ وأجهزة الكمبيوتر، وليس على أجهزة الألعاب المنافسة، مثل ”سوني بلاي ستايشن“ و“نينتندو سويتش“.

كما قدمت مايكروسوفت صورًا جديدة عن لعبة ”هالو إنفينيت“ التي ستطرحها بحلول نهاية السنة الجارية، معلنة طرح لعبة قتالية جديدة ضد مصاصي الدماء من تطوير استوديو ”أركان أوستن“ في صيف 2022.

وأوضحت مايكروسوفت، أن 27 من الألعاب الـ30 التي قدمتها الأحد، ستصبح متوافرة عبر ”إكس بوكس غايم باس“، خدمتها للاشتراكات.

وكانت نسخة العام 2020 من معرض ”إي 3“ ألغيت بسبب جائحة كوفيد-19. ووعد رئيس بلدية لوس أنجلوس، المدينة الأمريكية المضيفة تقليديًا للمعرض، السبت أن المعرض سيقام حضوريًا في 2022، خلافًا لنسخة العام الحالي.