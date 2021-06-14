سامسونج تطلق هاتف ”Galaxy M32” في 21 يونيو

تستعد شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ، لإطلاق هاتف ”Galaxy M32“ متوسط المدى، في حدث رسمي 21 يونيو/ حزيران الجاري في الهند، الساعة 12 ظهرًا (بالتوقيت المحلي) وسيكون متاحًا للشراء من خلال ”Amazon India“.

وبالنسبة للتصميم، يتميز هاتف ”Galaxy M32“ بتصميم أنيق مع شق للكاميرا الأمامية على شكل حرف ”U“ وأطراف سميكة قليلًا. كما يتميز الجزء الخلفي من الهاتف بوحدة كاميرا رباعية مربعة وفلاش ”LED“.

ويأتي الهاتف بزر للطاقة على الحافة اليمنى للجهاز، ليكون بمثابة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف باللونين الأسود والأزرق.

ويحتوى هاتف ”Galaxy M32“ على شاشة ”AMOLED“ مقاس 6.4 بوصة توفر دقة ”FHD +“، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ودرجة سطوع تبلغ 800 شمعة. وتضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل.

وفي الخلف يحتوى الهاتف علي إعداد رباعى الكاميرا، إذْ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميغابيكسل، كما يحزم الهاتف بطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة.

وكشفت تقارير سابقه، أنه سيتم تشغيل هاتف ”Galaxy M32“ بواسطة معالج ”Helio G80“ أو ”Helio G85“.

ويتوفر هاتف ”Galaxy M32“ متوسط المدى في خيارين للذاكرة، الأول مع 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و64 غيغابايت من ذاكرة التخزين، والثانى مع مع 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 غيغابايت من ذاكرة التخزين.

وبالنسيه للسعر والتوافر، من المتوقع أن يتراوح سعر الهاتف بين 15000 روبية (205 دولارات) للخيار الأول و20000 روبية (حوالي 273 دولارًا) للخيار الثانى، علي أن يتوفر الهاتف للبيع، من خلال موقع أمازون إنديا.