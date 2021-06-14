تردد قناة العراقية الرياضية على النايل سات Al Iraqia sports HD لمتابعة أهم الأحداث الرياضية

تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2021، من الموضوعات التي تحتل مكانة كبيرة في عمليات البحث، على مؤشر البحث العالمي غوغل، وخاصةً من محبي وعشاق ومتابعي مباريات كرة القدم، فقد حرصت القناة على تكوين قاعدة عريضة من الجمهور في العراق وخارجها، وذلك عن طريق التجديد في الشكل والمضمون المقدم عبر شاشتها، وخلال الفترة الأخيرة تزايد البحث عن ترددها لضبط القناة والتمتع بمتابعة المباريات الهامة على الساحة، وكان لمشاركة المنتخب العراقي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، صدي كبير لدي الجمهور العاشق لرياضة كرة القدم، في البحث عن أحدث تردد للقناة وطريقة ضبطها على الريسيفر HD، وحرصاً منا على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة لهذا الموضوع، سوف نعرض عليكم فيما يلي تردد القناة على النايل سات.

القمر الصناعي النايل سات التردد 12563 معامل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي تصحيح الخطأ 5/6

قناة الرياضية العراقية 2021

تم تأسيسها في 2005 فهي احدي القنوات التابعة لشبكة الإعلام العراقي، ومنذ انطلاق بثها الفضائي على القمر الصناعي النايل سات، وهي تهتم بمحتواها الرياضي المقدم للجمهور العراقي والعربي، فهي تنقل مباريات الدوري الممتاز في كرة القدم، ومباريات المنتخب العراقي التي يشارك فيها بأهم البطولات، كما تقدم أهم التغطيات لأهم الأخبار الرياضية على الساحة، ولديها مجموعة من المراسلين ومقدمي البرامج على درجة عالية من الكفاءة، في نقل وتغطية الأخبار الرياضية ومناقشة أهم القضايا التي تخص الشأن الرياضي.

ضبط تردد الرياضية العراقية

يهتم متابعي مباريات كرة القدم، بمعرفة تردد قناة العراقية الرياضية الجديد بعد التحديثات التي أجرتها إدارة القناة، لضمان سلامة البث وعدم التقطيع، وحجزت مقعدها وسط أهم القنوات الرياضية العربية، مثل الوطنية التونسية الأولي، قناة المغربية الرياضية، قناة الجزائر الرياضية، فهذه القنوات تقدم محتواها مجاني، وتعتبر قناة العراقية الرياضية هي الملاذ المجاني لمحبي الرياضة، فهي تبث على مدار الأربع والعشرين ساعة بدون مقابل أو اشتراك.