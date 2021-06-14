نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra 5G من حيث المواصفات والمميزات في المقال التالي

هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra 5G من حيث المواصفات والمميزات ، أعلنت شركة سامسونج عن العديد من إصدارات هواتفها الجديدة من سلسلة ال S، ويعد هاتف Galaxy S21 Ultra 5G من أحدث إصدارات شركة سامسونج لعام 2021، وقامت الشركة بعمل العديد من التحديثات على سلسلة ال S حتي تمكنت من إصدار النسخة الألترا التي تتميز بمواصفات رائدة فهي الأعلى من حيث الإمكانيات والسعر. هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra 5G من حيث المواصفات والمميزات يدعم الهاتف شبكات الاتصال للجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، والجيل الخامس 5G.

مزود بشريحتين اتصال من نوع ال Nano sim.

يتميز بمقاومته للماء حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة، وكذلك مقاومته للغبار وذلك بشهادة Ip68.

يأتي الهاتف بأبعاد 165.1*75.6*8.9 ملم، ووزن 228 جرام.

الهاتف مزود بخاصيةNFC، ومتوافق مع القلم الخاص بسامسونج ال S pen.

تم تصنيع ظهر الهاتف من الزجاج المحمي بجوريلا فيكتس، والإطار من معدن الألمونيوم.

الهاتف مزود بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت، من نوع UFS3.1، وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت.

الهاتف غير مزود بخاصية زيادة مساحة التخزين باستخدام كارت ميموري.

الشاشة من نوع DYNAMIC AMOLED 2X، بها ثقب في المنتصف مع وجود انحناءات بسيطة في الأطراف، وتأتي الشاشة بمساحة 6.8 بوصة وبجودة 1440*3200 بكسل بمعدل 516 بكسل لكل انش، وللحصول على أداء سلس فإن الشاشة تدعم معدل التردد الأعلى من 120 هرتز، كم أنها تدعم خاصية HDDR10، سطوع الشاشة 1500شمعة ومزودة بطبقة حماية من نوع CORNING GORILLA GLASS ViCTUS.

معالج الهاتف من نوع EXYNOS 2100 بتكنولوجيا 5 نانو وهو من إنتاج شركة سامسونج، وله نفس مميزات المعالج SNAPDRAGON 888.

الهاتف مزود بكاميرا خلفية رباعية، الكاميرا الأولى هى الأساسية وتأتي بدقة 108 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/1.8، الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2، الكاميرا الثالثة بدقة 10 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4، الكاميرا الرابعة بدقة 10 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/4.9.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 40 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.2.

الهاتف مزود بنظام تشغيل اندرويد 11.

منفذ ال USB من النوع TYPE C ويدعم خاصية OTG.

سعة البطارية 5000 ميللي أمبير، ويتميز بدعمه لخاصية الشحن السريع بقوة 25 وات، والشحن اللاسلكي 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 وات.

الهاتف متوفر باللون الاسود والفضي.

الهاتف مزود بالبلوتوث إصدار 5.1، ويدعم ال A2DP، LE.

الفيديوهات تأتي بجودة ال 8K بمعدل الالتقاط 24 إطار في الثانية الواحدة، كما أنه يدعم التصوير بجودة 4K ومعدل التقاط 30 أو 60 إطار في الثانية. عيوب هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra 5G وزنه ثقيل.

لا يدعم خاصية تركيب كارت الميمورى.

راس الشاحن غير مرفق بعلبة الهاتف، ويتم شراؤه بشكل منفصل.

يفتقد دعمه للمنفذ الخاص بسماعات الأذن. الوسوم عمر شويل - جدة هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra 5G من حيث المواصفات والمميزات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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