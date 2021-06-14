نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير free fire 2021 الجديد بشكل أكيد ومضمون في المقال التالي
مما لا شك فيه أن شحن جواهر فري فاير قد اكتسب شهرة واسعة في ظل ما حققته اللعبة من أرقام قياسية، جعلتها من أشهر الألعاب باتل رويال في العالم العربي، وأكثرها من حيث عدد مرات التحميل على هواتف الأندرويد والأيفون والحاسب الآلي خلال الآونة الأخيرة، وما ساعد على انتشارها، اعتمادها على عملة افتراضية لشراء أغراض اللعبة، وهو ما يُطلق عليها الجواهر أو الألماس أو الـ diomunds، والتي بدورها تساعد على شراء اضافات اللعبة المختلفة، مثل شراء بطاقات المعركة والسكنات و الأسلحة و الأزياء الخاصة بالشخصيات، وتحتاج لبعض النقود من أجل الحصول عليها.
إضافات وتحديثات free fire
في البداية وقبل ان نكشف لكم عن خطوات شحن فري فاير بشكل مضمون، نلفت إلى أبرز أحداث وإضافات اللعبة التي يتم إطلاقها تلقائيًا، وتم فتح خاصية تسجيل الدخول للحصول على الجوائز، واكتساب بطاقة أرض الحِرَف عبر الخريطة المخصصة التي سيتم تحميلها تلقائيًا عند الأصدقاء المنضمين حديثًا للغرفة، كذلك التمتع بتجربة الميزة الجديدة من فري فاير ماكس، والتي تُمكنك من حرية إنشاء أرض المعركة الخاصة بك ومشاركتها مع أصدقائك للعب سويًا، كذلك الحصول على عدد من الوضعيات الحديثة، مثل وضعية كارثة الحيوان الأليف الموضحة بالفيديو التالي:
شحن جواهر فري فاير
أما عن الحصول على شحن جواهر فري فاير بشكل موثوق ومضمون بنسبة 100% ودون الحاجة إلى الخداع أو الهاكرز المجاني، لابد من الشحن من خلال الموقع المدفوع: Shop2game، ثم تسجيل الدخول واختيار خيار الحصول على ماسات اللعبة بعد اختيار الدولة، ثم اختيار طريقة التواصل مع اللعبة، ثم تسجيل وكتابة رقم معرف اللاعب الخاصة بك بعد اختيار طريقة الدفع الإلكتروني: الـ ID، وأخيرًا وقبل الضغط على موافق، لابد من اختيار كمية وعدد الجواهر التي تريد الحصول عليها لخصم مقابلها من حسابك البنكي.
وفور الانتهاء من الخطوات السابقة، سـ يصل حسابك FREE FIRE الجديدة التي حصلت عليها، ويصبح الوضع مهيأ أمامك للاستمتاع بمزايا وخصائص اللعبة والحصول على الهدايا والمكافآت.
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