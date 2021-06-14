تردد قناة السعودية الرياضية على جميع الأقمار 2021 لمتابعة مباراة السعودية وأوزبكستان القادمة

تردد قناة السعودية الرياضية يحتل مكانة كبيرة لدي السعوديين، وجمهور ومحبي مباريات كرة القدم في الوطن العربي ومنطقة الخليج، وتنافس بقوة مع عدد من القنوات العربية التي تقدم محتوي رياضي، مثل قناة الكأس الرياضية، قناة الوطنية التونسية، حيث تقدم القناة محتوي متميز من البرامج والتغطيات الرياضية الهامة، وتنقل العديد من المباريات في البطولات الدولية، كما أنها هي الناقل الرسمي لمباريات الدوري السعودي الممتاز، ويتابعها عدد كبير من عشاق مباريات كرة القدم نظراً لكونها قناة مجانية، تبث محتواها على مدار اليوم دون اشتراك، وإليكم أعزائي متابعي موقعنا المتميز “ثقفني”، التردد الجديد للقناة للتمكن من ضبطها والتمتع بمتابعة أهم المباريات التي تنقلها.

تردد قناة السعودية الرياضية 2021

القمر الصناعي بيانات ضبط التردد النايل سات التردد 12418.

الاستقطاب عمودي.

معامل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 5/6. العرب سات التردد 12015.

الاستقطاب عمودي.

معامل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 5/6. ياه سات التردد 11746.

الاستقطاب عمودي.

معامل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 5/6.

مباراة السعودية وأوزبكستان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

وخلال الساعات الأخيرة بدأ البحث عن القنوات الناقلة، لمباراة السعودية وأوزبكستان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر، حيث سيتم نقل المباراة عبر شاشة قناة السعودية الرياضية HD1، يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دبي، فنجد منتخب السعودية يدخل المباراة وهو يضع عينه على الفوز، ليحافظ على صدارة المجموعة التي تضم فريق أوزبكستان، حيث أن الفارق بينة وبين منتخب أوزبكستان نقطتين، وكذالك فريق أوزبكستان يسعى للفوز بالرغم من أن الفرصة لديه ضعيفة.

القنوات الرياضية السعودية

قناة KAS Sports تخصصت في نقل المحتوي الرياضي، الذي يهتم ببناء الشباب السعودي والعربي رياضياً، وجذبهم نحو الاشتراك في العديد من اللعبات والمسابقات الرياضية، وتخضع لإشراف الهيئة العامة للرياضة، وتنقل الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر الإسباني، كأس ملك إسبانيا، وغيرها من البطولات الدولية في مختلف المسابقات.