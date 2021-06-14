سعر ومواصفات iPhone 13 الخارق للطبيعة بالسعودية ومصر والدول العربية

جوال iPhone 13 من أقوى الجوالات الذكية التي سوف تطرح بالأسواق الفترة القادمة، وتأمل شركة آبل الأمريكية أن تنال سلسلة جوالات ايفون 13 إعجاب عشاق هواتف آبل، وتضم هذه السلسلة الجديدة جوال iPhone 13 Pro، كما تضم هاتف iPhone 13 Pro Max، وتأمل أن تحقق النجاح الذي حققته سلسلة هواتف iPhone 11، وسلسلة هواتف iPhone 12، وتتميز أغلب الهواتف الذكية التي تقوم شركة آبل العملاقة بتصنيعها بالمتانة، كما تتميز بدقة وجودة الأداء، ولها شعبية كبيرة في الدول العربية، كما يعتبر البعض هواتف أبل من مظاهر الرقي والتحضر ومواكبة العصر، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر جوال iPhone 13 بالسعودية ومصر والدول العربية، بالإضافة إلى ذلك سعر الهاتف بالدولار الأمريكي.

مواصفات iPhone 13 العامة

يحتوي جوال ايفون 13 على مواصفات غاية في الروعة والدقة والمتانة وهى كما يأتي:-

يبلع وزن الجوال 166 جرام، وتبلغ أبعاد الهاتف 147*71.3*7.5 ملم. يأتي بألوان عديدة مثل البرنزي، والبرتقالي، الأبيض، والأسود، والأحمر، والرمادي، والأزرق. يضم العديد من المستشعرات مثل مستشعر التعرف على الوجوه، والتسارع والتقارب، والبارومتر، والبوصلة. يحتوي على أحدث المعالجات ويطلق عليه اسم Apple A15 Bionic، وهو سداسي النواة. يأتي الجوال بمعالج رسوميات من نوع Apple GPU. يأتي بذاكرة عشوائية مساحتها 6 جيجابايت. الجوال مقاوم للطبيعة، حيث يقاوم الماء حتى 6 متر. يأتي بنوعين من الذاكرة الداخلية، الأول يأتي بمساحة قدرها 128 جيجابايت، والثاني يأتي بذاكرة مساحتها 256 جيجابايت. لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية (ميموري كارد). يدعم شبكات الجيل الخامس والرابع والثالث والثاني. يأتي الهاتف بشريحة اتصال من نوع Nano SIM. يدعم الواي فاي والهوت سبوت. يدعم أحدث إصدارات البلوتوث 5.0، كما يدعم خاصيتي A2DP، والـ LE. لا يدعم تشغيل الراديو FM. يحتوي على ميكروفون ثانوي لمنع الضوضاء. نظام التشغيل IOS 15.

مواصفات شاشة ايفون 13

شاشة جوال iPhone 13 من أحدث شاشات الهواتف الذكية ومواصفاتها كما يلي:-

يبلغ حجم الشاشة 6.2 بوصة، كما تستحوذ على 87.3% من واجهة الجوال الأمامية.

نوع الشاشة Super Retina XDR OLED، وتبلغ دقتها 2532*1170.

تدعم أبعاد العرض الجديد 19.5:9.

كثافة بكسلات الشاشة 462 بكسل في البوصة الواحدة.

تأتي الشاشة بزجاج مقاوم للخدوش والزيوت والكسر.

تدعم اللمس المتعدد.

تحتوي على العديد من الخصائص مثل خاصية الـ HDR10+، والـ Wide color gamut، والـ True-Tone، بالإضافة إلى ذلك خاصية Dolby Vision.

مواصفات كاميرات iPhone 13

يأتي جوال ايفون 13 بأربعة كاميرات، 2 كاميرا خلفية، و2 كاميرا أمامية، مواصفاتهم كما يأتي:-

الكاميرا الخلفية للهاتف ثنائية، دقة الأولى 12 ميجا بكسل، كما تحتوي على مثبت بصري OIS، والثانية دقتها 12 ميجا بكسل، بزاوية عريضة جداً. تحتوي الكاميرات الخلفية على فلاش رباعي. تدعم التصوير البانوراما، كما تدعم التصوير بجودة الـ HDR. تدعم التصوير بجودة 2160 بكسل، وتدعم التصوير بجودة 1080 بكسل. الكاميرات تدعم تصوير الفيديوهات بتقنية الـ Dolby Vision HDR، وكذلك تدعم تسجيل صوت ستريو. الكاميرا الأمامية للجوال مزدوجة، دقة الأولى 12 ميجا بكسل، كما تتميز بأنها كاميرا عريضة، والكاميرا الثانية من نوع SL 3D وتستخدم في قياس العمق.

مواصفات بطارية ايفون 13

يأتي هاتف iPhone 13 ببطارية قوية مواصفاتها كما يلي:-

تبلغ سعة بطارية الموبايل 3100 ملي أمبير.

البطارية ليثيوم أيون، لكن غير قابلة للإزالة من مكانها.

تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات، كما تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 وات.

يتم شحن 50% من الهاتف في نصف ساعة، بالإضافة إلى ذلك تدعم الـ USB Power Delivery 3.0.

سعر iPhone 13

سوف نتعرف على سعر ايفون 13 المتوقع بالسعودية ومصر والإمارات والسعر بالدولار الأمريكي وهى كما يأتي:-