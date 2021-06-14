نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع شحن جواهر فري فاير Free Fire عن طريق ID احصلي علي آلاف الجواهر في ثواني في المقال التالي
موقع شحن جواهر فري فاير Free Fire، لعبة فري فاير free fire هي واحدة من الألعاب العالمية المنتشرة في العالم كله سواء إن كان في الدول العربية أو في الدول الأجنبية، وتقدم لعبة فري فاير من خلال شركة غارينا والتي قد تم أول إصدار لها في شهر ديسمبر من عام 2017 م وقد نافست جميع الألعاب التي تثير على نفس نهجها حتى حصدت نسبة عالية من التشغيلات على مختلف المتاجر الإلكترونية فقد قام بتشغيلها عدد من الأشخاص من مختلف الدول زاد عن نصف مليون شخص ومن هذا المقال ستتعرف على خطوات شحن جواهر فري فاير free fire من خلال الموقع الرسمي shop2game.
موقع شحن جواهر فري فاير Free Fire عن طريق ID
خطوات شحن جواهر لعبة غارينا فري فاير Garena free fire من خلال الموقع الرسمي shop2game
ومن أجل أن يتمكن جميع اللاعبين من إتمام عملية شحن جواهر لعبة فرب فاير يجب إتباع الخطوات التالية:
- يجب أولًا تصفح واحدًا من محركات البحث المعروفة على شبكة الإنترنت العنكبوتية مثل محرك google أو محرك fire fox.
- في الخطوة الثانية يجب كتابة اسم الموقع وهو shop2game في محرك البحث.
- ومن ثم يفتح المستخدم على الفور الرابط المباشر الخاص بالموقع.
- ومن خلال الموقع يختار المستخدم اسم لعبة فري فاير من بين قائمة الألعاب الموجودة.
- ستظهر الصفحة الخاصة باللعبة ومنها يقوم المستخدم بالنقر على دولته واختيار نوع العملة.
- الآن قم باختيار أي نوع من باقات الشحن المناسبة لك.
- الآن عليك بتسجيل رقم ال iD التابع لك ومن ثم اضغط على كلمة شراء.
أسعار شحن جواهر فري فاير من موقع شوب تو جيم shop2game
يوفر موقع shop2game العديد من الباقات المختلفة في شحن جواهر لعبة غارينا فري فاير واختلفت أسعار الباقات من دولة لأخرى والآن نقدم لكم أسعار الباقات لشحن الجواهر في مصر:
- 100 جوهرة = 16.77 جنيه مصري + 10 جواهر هدية.
- 210 جوهرة = 33.55 جنيه مصري + 21 جوهرة هدية.
- 530 جوهرة = 83.87 جنيه مصري + 53 جوهرة هدية.
- 1080 جوهرة = 167.85 جنيه مصري + 108 جوهرة هدية.
- 2200 جوهرة = 335.49 جنيه مصري + 220 جوهرة هدية.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقع شحن جواهر فري فاير Free Fire عن طريق ID احصلي علي آلاف الجواهر في ثواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.