نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر أيفون برو ماكس iPhone 12 Pro Max 12 في المقال التالي
مواصفات وسعر أيفون برو ماكس iPhone 12 Pro Max 12، من المعروف عن شركة آبل أنها تحرص على تقديم كل ما هو جديد في عالم الهواتف والجولات، فهي تقدم هواتف ذات خامات فائقة الجودة، تعتاد شركة آبل على إصدار نوع جديد متطور من الهواتف كل عام في شهر سبتمبر، ويعتبر هاتف أيفون برو ماكس 12 أخر إصدرات الشركة، تعتبر أغلب إصدرات شركة آبل مرتفعة الثمن لذا فهو حلم فئة كبيرة من الأفراد الحصول على أحدث إصدرات الشركة.
مواصفات iPhone 12 Pro Max
- يتميز بفريم من الاستانلس وظهر مصنوع من الزجاج
- يتميز أنه مقاوم للماء والخربشة والصدمات وذلك لأنه مزود بطبقة ضد الخدش
- يَزن بوزن 226 جرام، أبعاده 7.4*146.7*71.5
- يدعم الجيل الخامس 5G بالإضافة للأجيال السابقة
- يتكون من شريحتين الأولى Nano والشريحة الثانية eSIm
- الشاشة من نوع Super Retina XDR OLED،حجم الشاشة 6.7 تستحوذ الشاشة على حوالي 87٪ من الوجهة الأمامية، توجد طبقة حماية على الشاشة تحميها من الخدوش من نوع ceramic sheild
- يتوفر 4 ألوان من الهاتف “الفضي، الرمادي الغامق، الأزرق، الذهبي”
- يعمل الهاتف بنظام ios14
- يتوفر 3 إصدرات من الهاتف وهم بحجم 128+6 جيجا رام، 256 +6 جيجا رام، 512 + 6جيجا رام
- مزود الهاتف 4 أنواع من الكاميرات بدقة 12 ميجا بيكسل
- يتعامل الهاتف بنظام المعالج الجديد A14 Bionic يسمح المعالج بأداء متميز للألعاب ذو حجم ثقيل مثل ببجي
- يوجد مساحة تخزين كافية لا تسمح بتركيب شريحة ميموري
- يمكن تصوير فيديو بجودة عالية عن طريق الكاميرا الأمامية بدقة [email protected]/60 fps، يقوم بتسجيل الفيديو بتقنية Dolby Vision
- يتميز أيفون برو ماكس 12 بأنه يحصل على ساعات stereo متفوقة الجودة فأنها تخرج الصوت في أحسن حالاته
- يحتوي على مجموعة من المغناطيسات مهمتها تثبيت الشاحن اللاسلكي أو الاكسسوارات
- مدعم الهاتف بخاصية الشاحن السريع وكذلك اللاسلكي ذوي 20، 15 وات
- يحتوي على إتصالات” البلوتوث، GPS، USB، NFC كذلك الواي فاي”.
أسعار iPhone Pro Max 12
|سعر أيفون برو ماكس 12 بالأمريكي
|
1099$
1199$
1399$
دولار أمريكي
|سعر أيفون برو ماكس 12 داخل المملكة العربية السعودية
|4899
5399
6499
ريال سعودي.
|سعر الأيفون برو ماكس 12 داخل الجمهورية العربية المصرية
|26.900
28.900
33.900
جنية مصري.
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