نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر أيفون برو ماكس iPhone 12 Pro Max 12 في المقال التالي

مواصفات وسعر أيفون برو ماكس iPhone 12 Pro Max 12، من المعروف عن شركة آبل أنها تحرص على تقديم كل ما هو جديد في عالم الهواتف والجولات، فهي تقدم هواتف ذات خامات فائقة الجودة، تعتاد شركة آبل على إصدار نوع جديد متطور من الهواتف كل عام في شهر سبتمبر، ويعتبر هاتف أيفون برو ماكس 12 أخر إصدرات الشركة، تعتبر أغلب إصدرات شركة آبل مرتفعة الثمن لذا فهو حلم فئة كبيرة من الأفراد الحصول على أحدث إصدرات الشركة. مواصفات iPhone 12 Pro Max يتميز بفريم من الاستانلس وظهر مصنوع من الزجاج

يتميز أنه مقاوم للماء والخربشة والصدمات وذلك لأنه مزود بطبقة ضد الخدش

يَزن بوزن 226 جرام، أبعاده 7.4*146.7*71.5

يدعم الجيل الخامس 5G بالإضافة للأجيال السابقة

يتكون من شريحتين الأولى Nano والشريحة الثانية eSIm

الشاشة من نوع Super Retina XDR OLED،حجم الشاشة 6.7 تستحوذ الشاشة على حوالي 87٪ من الوجهة الأمامية، توجد طبقة حماية على الشاشة تحميها من الخدوش من نوع ceramic sheild

يتوفر 4 ألوان من الهاتف “الفضي، الرمادي الغامق، الأزرق، الذهبي”

يعمل الهاتف بنظام ios14

يتوفر 3 إصدرات من الهاتف وهم بحجم 128+6 جيجا رام، 256 +6 جيجا رام، 512 + 6جيجا رام

مزود الهاتف 4 أنواع من الكاميرات بدقة 12 ميجا بيكسل

يتعامل الهاتف بنظام المعالج الجديد A14 Bionic يسمح المعالج بأداء متميز للألعاب ذو حجم ثقيل مثل ببجي

يوجد مساحة تخزين كافية لا تسمح بتركيب شريحة ميموري

يمكن تصوير فيديو بجودة عالية عن طريق الكاميرا الأمامية بدقة [email protected]/60 fps، يقوم بتسجيل الفيديو بتقنية Dolby Vision

يتميز أيفون برو ماكس 12 بأنه يحصل على ساعات stereo متفوقة الجودة فأنها تخرج الصوت في أحسن حالاته

يحتوي على مجموعة من المغناطيسات مهمتها تثبيت الشاحن اللاسلكي أو الاكسسوارات

مدعم الهاتف بخاصية الشاحن السريع وكذلك اللاسلكي ذوي 20، 15 وات

يحتوي على إتصالات” البلوتوث، GPS، USB، NFC كذلك الواي فاي”. أسعار iPhone Pro Max 12 سعر أيفون برو ماكس 12 بالأمريكي “جيجا iPhone Pro Max 12 “128

iPhone Pro Max 12″ 256 “جيجا

“iPhone Pro Max 12” 512 1099$ 1199$ 1399$ دولار أمريكي سعر أيفون برو ماكس 12 داخل المملكة العربية السعودية “iPhone Pro Max 12 “128

“iPhone Pro Max 12” 256

“iPhone Pro Max 12 “512 4899 5399 6499 ريال سعودي. سعر الأيفون برو ماكس 12 داخل الجمهورية العربية المصرية “iPhone Pro Max 12 “128

“iPhone Pro Max 12 “256

“iPhone Pro Max 12 “512 26.900 28.900 33.900 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة مواصفات وسعر أيفون برو ماكس iPhone 12 Pro Max 12 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وسعر أيفون برو ماكس iPhone 12 Pro Max 12 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.