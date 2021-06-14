طريقة شحن شدات ببجي موبايل Pubg Uc وتحويلها إلي حسابك

طريقة شحن شدات ببجي ، لقد لاقت لعبة ببجي موبايل pubg mobile قبول رهيب منذ بداية ظهورها، فنسبة تحميلها من المتجر الإلكتروني تزداد يوماً بعد يوم، والعديد من لاعبي ببجي يعانون في الحصول علي شدات؛ لأن اكثر الطرق المتداولة مزيفة، لذلك فسوف نعرض لك افضل طرق الشحن والحصول علي شدات لعبة ببجي موبايل.

طريقة شحن شدات ببجي

تعتبر الشدات UC هي العملة الافتراضية داخل لعبة ببجي والتي تتيح للاعبين الحصول علي الأسلحة والمميزات التي تقدمها اللعبة، لذلك يسعى الكثيرون للحصول علي هذه الشدات، وفي الحقيقة فهناك اكثر من طريقة تسعدك لشحن شداتك، فمن هذه الطرق أن يقوم صديق لك في لعبة ببجي موبايل بإرسال بعض الشدات لك، وأخري عن طريق الأيدي الخاص بك، وفي طرق أخري عن طريق رصيد جوالك والتطبيقات والمواقع.

تطبيق wallet joy لشحن الشدات

من اكثر الطرق المتداولة الفعالة في الحصول علي شدات ببجي Pubg Uc هي أن تقوم بتأدية بعض المهام والوظائف، التي يطلبها منك التطبيق وعند تنفيذ جميع هذه المهام فيقوم بإعطائك بعض النقاط، فهذه النقاط تقوم بتحويلها لشدات تستخدمها في حسابك بلعبة ببجي، وهناك طرق عديدة لتجميع هذه النقاط من داخل التطبيق فمنها:

مشاهدة بعض الفيديوهات التي يطرحها التطبيق لك.

عند مشاهدة العلانات التي تظهر بالتطبيق ومدتها 10 ثواني.

مشاركة رابط التطبيق مع أصدقاءك ودعوتهم لتحميل التطبيق.

تأدية بعض اللعب الموجودة داخل التطبيق.

تحميل برامج أو اللعاب من خلال تطبيق wallet joy.

طريقة استخدام التطبيق