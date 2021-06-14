نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي موبايل Pubg Uc وتحويلها إلي حسابك في المقال التالي
طريقة شحن شدات ببجي ، لقد لاقت لعبة ببجي موبايل pubg mobile قبول رهيب منذ بداية ظهورها، فنسبة تحميلها من المتجر الإلكتروني تزداد يوماً بعد يوم، والعديد من لاعبي ببجي يعانون في الحصول علي شدات؛ لأن اكثر الطرق المتداولة مزيفة، لذلك فسوف نعرض لك افضل طرق الشحن والحصول علي شدات لعبة ببجي موبايل.
طريقة شحن شدات ببجي
تعتبر الشدات UC هي العملة الافتراضية داخل لعبة ببجي والتي تتيح للاعبين الحصول علي الأسلحة والمميزات التي تقدمها اللعبة، لذلك يسعى الكثيرون للحصول علي هذه الشدات، وفي الحقيقة فهناك اكثر من طريقة تسعدك لشحن شداتك، فمن هذه الطرق أن يقوم صديق لك في لعبة ببجي موبايل بإرسال بعض الشدات لك، وأخري عن طريق الأيدي الخاص بك، وفي طرق أخري عن طريق رصيد جوالك والتطبيقات والمواقع.
تطبيق wallet joy لشحن الشدات
من اكثر الطرق المتداولة الفعالة في الحصول علي شدات ببجي Pubg Uc هي أن تقوم بتأدية بعض المهام والوظائف، التي يطلبها منك التطبيق وعند تنفيذ جميع هذه المهام فيقوم بإعطائك بعض النقاط، فهذه النقاط تقوم بتحويلها لشدات تستخدمها في حسابك بلعبة ببجي، وهناك طرق عديدة لتجميع هذه النقاط من داخل التطبيق فمنها:
- مشاهدة بعض الفيديوهات التي يطرحها التطبيق لك.
- عند مشاهدة العلانات التي تظهر بالتطبيق ومدتها 10 ثواني.
- مشاركة رابط التطبيق مع أصدقاءك ودعوتهم لتحميل التطبيق.
- تأدية بعض اللعب الموجودة داخل التطبيق.
- تحميل برامج أو اللعاب من خلال تطبيق wallet joy.
طريقة استخدام التطبيق
- قم بالدخول علي المتجر المتوفر علي جوالك ثم قم بتحميل تطبيق wallet joy.
- بعد تثبيت التطبيق علي جوالك قم بفتحه واستخدامه.
- قم بتأدية أي من الطرق التي ذكرناها مسبقاً لتجميع نقاط.
- ادخل علي خانة المحفظة wallet ثم reedem سيظهر لك عدة اختيارات قم بالنقر علي شحن شدات ببجي وجواهر فري فاير.
- ادخل كود التعريف الخاص بك بلعبة ببجي id، ثم اضغط إرسال، وبعدها ستلاحظ زيادة عدد شداتك في حسابك بلعبة ببجي، وبهذا فلقد عرضنا لك أسهل طريقة شحن شدات ببجي.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة شحن شدات ببجي موبايل Pubg Uc وتحويلها إلي حسابك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.