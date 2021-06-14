طريقة تغيير رقم واتساب لهواتف الاندرويد والايفون

يعد برنامج الواتساب من أشهر برامج التواصل الاجتماعي كثيرة الاستخدام بل وهو الأشهر في برامج التواصل الاجتماعي، ومن خلاله يمكن لأي شخص التحدث مع الآخرين من كافة أنحاء العالم، ولذلك يقع كثير من مستخدمي البرنامج في مشكلة تغيير رقم الهاتف على الواتساب، وفي هذه المقالة سنوضح لكم كيفية تغيير رقمك في الواتساب بكل سهولة.

كيفية تغير رقم واتساب

تتيح خدمة الواتساب خاصية “تغيير الرقم” المرتبط بحساب الواتساب على هاتفك الجوال الحالي أو هاتف قمت بشرائه جديداً، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار ما يلي وذلك قبل قيامك بتغيير الرقم:

يجب التأكد من أن هاتفك يستطيع استقبال الرسائل النصية كذلك والمكالمات الهاتفية على رقم جوالك الجديد، كذلك يجب أن يكن لديك اتصال بشبكة الإنترنت.

يجب أيضًا التأكد من أن رقم هاتفك السابق أو القديم ما زال مسجلاً في الواتساب ويمكنك معرفة رقم هاتفك المسجل به في واتساب من خلال النقر على خيارات إضافية ومن ثم الضغط على الإعدادات، ثم الضغط على صورة الملف الشخصي ليظهر لك رقم هاتفك بعدها.

تغيير رقم الواتساب لهواتف الأندرويد

في البداية قم بإدخال بطاقة SIM الخاصة برقمك الجديد داخل هاتفك الجوال.

قم بفتح تطبيق الواتساب.

يجب التأكد من رقم هاتفك الجوال القديم حاليا، حيث يمكنك معرفة الرقم الذي سبق التحقق منه فى واتساب وذلك عن طريق الذهاب إلى تطبيق واتساب ثم الضغط على زر القائمة ثم اختيار زر الإعدادات ومن ثم الضغط على صورة الملف الشخصي ليظهر لك الرقم، وهذه خطوة سبق التنويه عليها.

نأتي إلى تغيير الرقم؛ قم بالانتقال إلى واتساب، ثم الضغط على زر القائمة، ثم اختيار أمر الإعدادات، ثم الضغط على زر الحساب، ثم اختيار زر تغيير الرقم.

بعد ذلك قم بإدخال رقم هاتفك القديم داخل المربع العلوي.

كذلك قم بكتابة رقم هاتفك الجديد الذي تريده على واتساب داخل المربع السفلي.

وبعد إنهاء الخطوات السابقة، قم بالضغط على زر “تم” الموجود في أعلى الشاشة.

بعد ذلك سيطلب منك التحقق من الرقم الجديد الذي تريد إضافته إلى الواتساب.

وبعد التحقق، سيتم إضافة الرقم الجديد بصورة ناجحة.

تغيير رقم الواتساب لهواتف IOS