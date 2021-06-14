تردد قناة الشارقة الرياضية لمتابعة مباراة سوريا والصين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

تردد قناة الشارقة الرياضية 2021 ، من الترددات التي احتلت مكانة متميزة بين العديد من القنوات الرياضية العربية، مثل تردد قناة السعودية الرياضية، وقناة الكأس الرياضية، فهي تتميز بتقديم برامج وتغطيات رياضية على مدار الأربع والعشرين ساعة، ويبحث عن ترددها عدد كبير من عشاق ومحبي مباريات كرة القدم في الإمارات بل وفي الوطن العربي، نظراً لكونها قناة مجانية تبث محتواها على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات والهوت بيرد، وتهتم إدارتها بتوفير أحدث تقنيات البث الفضائي لضمان نقاء الصورة وجودة الصوت، لذلك نعرض عليكم خلال السطور التالية التردد الجديد للقناة للتمكن من ضبطها ومتابعة برامجها.

تردد الشارقة الرياضية على مختلف الأقمار الصناعية

القمر الصناعي بيانات ضبط التردد النايل سات التردد 11013.

الاستقطاب عمودي.

معامل الترميز 27500. عرب سات التردد 11862.

الاستقطاب عمودي.

معامل الترميز 27500. هوت بيرد التردد 11747.

الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

مباراة سوريا والصين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

ينتظر عدد كبير من محبي مباريات كرة القدم، مباراة سوريا والصين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، حيث تقام المباراة على ملعب نادي الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت دبي، ويدخل كلا الفريقين المباراة للبحث عن بطاقة التأهل للدور القادم للتصفيات، وضمان الدخول لكأس العالم 2022.

قناة الشارقة الرياضية

تردد قناة الشارقة الرياضية أحد أهم القنوات الرياضية التابعة لشركة الشارقة للإعلام، فهي تقوم بتغطية المباريات التي لها حق بثها، كما تقدم عدة برامج رياضية تناقش أهم القضايا الرياضية المطروحة على الساحة، وتضم عدد من المراسلين ومقدمي البرامج على درجة عالية من الكفاءة والحرفية، وتمتلك القناة حقوق بث “دوري الخليج العربي، كأس رئيس دولة الإمارات، كأس الخليج العربي الإماراتي، المباريات الودية المقامة في دبي”.