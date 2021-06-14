نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الشارقة الرياضية لمتابعة مباراة سوريا والصين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في المقال التالي
تردد قناة الشارقة الرياضية 2021 ، من الترددات التي احتلت مكانة متميزة بين العديد من القنوات الرياضية العربية، مثل تردد قناة السعودية الرياضية، وقناة الكأس الرياضية، فهي تتميز بتقديم برامج وتغطيات رياضية على مدار الأربع والعشرين ساعة، ويبحث عن ترددها عدد كبير من عشاق ومحبي مباريات كرة القدم في الإمارات بل وفي الوطن العربي، نظراً لكونها قناة مجانية تبث محتواها على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات والهوت بيرد، وتهتم إدارتها بتوفير أحدث تقنيات البث الفضائي لضمان نقاء الصورة وجودة الصوت، لذلك نعرض عليكم خلال السطور التالية التردد الجديد للقناة للتمكن من ضبطها ومتابعة برامجها.
تردد الشارقة الرياضية على مختلف الأقمار الصناعية
|القمر الصناعي
|بيانات ضبط التردد
|النايل سات
|
|عرب سات
|
|هوت بيرد
|
مباراة سوريا والصين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022
ينتظر عدد كبير من محبي مباريات كرة القدم، مباراة سوريا والصين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، حيث تقام المباراة على ملعب نادي الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت دبي، ويدخل كلا الفريقين المباراة للبحث عن بطاقة التأهل للدور القادم للتصفيات، وضمان الدخول لكأس العالم 2022.
قناة الشارقة الرياضية
تردد قناة الشارقة الرياضية أحد أهم القنوات الرياضية التابعة لشركة الشارقة للإعلام، فهي تقوم بتغطية المباريات التي لها حق بثها، كما تقدم عدة برامج رياضية تناقش أهم القضايا الرياضية المطروحة على الساحة، وتضم عدد من المراسلين ومقدمي البرامج على درجة عالية من الكفاءة والحرفية، وتمتلك القناة حقوق بث “دوري الخليج العربي، كأس رئيس دولة الإمارات، كأس الخليج العربي الإماراتي، المباريات الودية المقامة في دبي”.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة الشارقة الرياضية لمتابعة مباراة سوريا والصين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.