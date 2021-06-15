”أبل” تزود ساعتها الذكية Watch Series 7 بمزايا متطورة

كشف تقرير جديد صادر عن وكالة ”بلومبيرغ“، أن شركة ”أبل“ الأمريكية تستعد لطرح ساعتها الذكية Apple Watch Series 7، بتصميم جديد، وستتضمن الساعة إطارات شاشة أنحف وأرق ومعالجا أسرع واتصالا لاسلكيا محسّنا.

وطرح العملاق الأمريكي ساعة Apple Watch Series 6 في الخريف الماضي، وكانت أول طراز يستخدم أجهزة راديو فائقة الاتساع.

وكشف المسرب التقني جون بروسر، مؤخرا أن أبل تعيد تصميم الساعة بجوانب مسطحة وألوان جديدة، وقال إن بعض النماذج الأولية تتضمن حواف أرق، مع معصم يد أكثر سمكا بشكل غير محسوس، وسيمثل هذا أول تصميم مهم لساعة Apple Watch منذ Series 4 التي تم إصدارها في عام 2018.

ووفقاً لتقرير بلومبيرغ، فإن أبل ستستخدم أيضا تقنية تصفيح جديدة تقلل الفجوة بين الشاشة والغطاء الزجاجي، وقد يكون الهيكل العام للساعة أكثر سمكا قليلاً.

ومن بين المزايا الأخرى، من المفترض أن تعمل الساعة الذكية القادمة كجهاز استشعار لدرجة حرارة الجسم، وسيشمل النموذج الجديد وظيفة النطاق العريض المحدثة، وهي نفس التقنية الأساسية في أداة البحث Apple AirTag.

وكانت شركة أبل تهدف إلى إدراج جهاز استشعار السكر في الدم، الذي سيساعد مرضى السكر على مراقبة مستويات الجلوكوز بطريقة غير جراحية، ولكن من المرجح الآن أن الساعة القادمة لن تتضمن هذا التحديث الذي ما زال بحاجة إلى سنوات من التطوير.