خضع جهاز ”آيباد ميني“ من شركة ”أبل“ الأمريكية، للمسات تصميمية متغيرة بسيطة جدا منذ إطلاقه في العام 2019، ولكن الشركة قررت إجراء تغيير جذري ورئيس على النسخة الجديدة من الجهاز والتي ستحمل اسم ”آيباد ميني 6“.
وبحسب المسرب جون بروسر، سيتضمن ”آيباد ميني 6“ الذي ستطرحه الشركة في العام 2021، تصميما جديدا يجعله أكثر قربا من أجهزة الآيباد كبيرة الحجم، والتي تشبه في تصميمها العام أجهزة آيفون التي صدرت خلال 2020.
وكانت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، أكدت أن شركة ”أبل“ تختبر جهاز ”آيباد ميني 6″، محدثا بحافات شاشة أقل سماكة، ولا يوجد زر للصفحة الرئيسة، والجهة الخلفية والجوانب مسطحة تماما.
ووفقا للتقرير، يأتي ”آيباد ميني 6“ بحجم سابقه ذاته تقريبا، مع اختلاف 3 ميليمترات فقط في الارتفاع والعمق، وتمت إزالة زر الصفحة الرئيسة تماما، وأصبح Touch ID موجودا الآن في زر الطاقة في الأعلى.
وأصبحت الشاشة أكبر بفضل إزالة زر الصفحة الرئيسة، وذلك بالرغم من أن الجهاز لا يزال حاسبا لوحيا صغيرا بأبعاد 206.3× 137.8×6.1 ميليمتر.
وتم -أيضا- استبدال موصل Lightning بمنفذ USB-C، ويقال إن جهاز ”آيباد ميني 6“ سيأتي بثلاثة ألوان: الفضي والأسود والذهبي، وأشارت التسريبات قبل بضعة أشهر إلى أنه سيكون هناك Apple Pencil 3.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”أبل” تجري أول عملية إعادة تصميم رئيسة لجهاز ”آيباد ميني” منذ إطلاقه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.