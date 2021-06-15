جاجوار لاندروفر تطور أول سيارة كهربائية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين

تخطط شركة صناعة السيارات البريطانية ”جاغوار لاندروفر“ لتطوير سيارة ”ديفيندر“ الكهربائية، كأول سيارة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

وتهدف الشركة من هذه الخطوة إلى خفض الانبعاثات الكربونية حتى تصل إلى معدل صفر بحلول عام 2036.

وقالت الشركة البريطانية:“نعمل على نموذج أولي ونخطط لاختبار نسخة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات في عام 2021″.

وتجمع السيارة الجديدة خلايا الوقود بين الهيدروجين والأكسجين لإنتاج الكهرباء دون احتراق، ويتم استخدام الكهرباء المولدة من الهيدروجين لتشغيل المحرك الكهربائي.

وأضافت جاغوار: ”خلايا الوقود تتيح إعادة التزود بالوقود بسرعة ولها كثافة طاقة عالية؛ ما يجعلها مثالية للمركبات الأكبر والأطول مدى“.

وتعمل هذه المركبات بشكل جيد في البيئات الباردة، بحسب الشركة.

وأطلقت الشركة على النموذج الأولي الذي تقوم به لتطوير سيارة تعمل بالطاقة النظيفة اسم ”Project Zeus“.

ويأتي هذا النموذج بتمويل جزئي من حكومة بريطانيا أملا في تطوير سيارات تعمل بخلايا الوقود ويمكنها تقديم الأداء ذاته والقدرة ذاتها، وبصورة تخفض من الانبعاثات الكربونية.