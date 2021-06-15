الكشف عن مواصفات ساعة Galaxy Watch 4

ظهرت ساعة Galaxy Watch 4 على قاعدة بيانات FCC مع بعض المواصفات الرئيسة للإصدارين LTE و Wi-Fi.

وتم منح إصدار Wi-Fi رقم طراز SM-R880 ، بينما تم منح إصدار LTE رقم طراز SM-885U، ويأتي كلا الطرازين باتصال Wi-Fi مزدوج النطاق وميزة NFC ومواضع GNSS واتصال بلوتوث.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن شركة ”سامسونغ“ الكورية تتطلع إلى إطلاق سلسلة Galaxy Watch4 في الـ11 من أغسطس قبل إطلاق Galaxy Z Fold 3 و Z Flip 3 في الـ27 من أغسطس.

وتتوافر Galaxy Watch 4 بأحجام 42 مم و 46 مم، بينما تصل Watch Active 4 بحجمين 40 و 42 مم.

ومن المقرر أن يدعم كلا الطرازين الشحن اللاسلكي بسرعة 5 وات، ومن المتوقع أن يعملا بنظام التشغيل Google Wear المعدل بدلا من نظام التشغيل Tizen OS القديم.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة الكورية عن تفاصيل نظام تشغيل الساعة الجديد الخاص بها في الـ28 من يونيو خلال حدث MWC 2021.

وذكرت تقارير سابقة أن الجهاز سيأتي ببطارية تبلغ 247 مللي أمبير في الساعة وسيتم شحنها دون محول، ومع ذلك لن تدعم الساعة ميزة قراءة سكر الدم.

وبالنسبة لتكلفة Galaxy Watch 4، فلا توجد أي تقارير حتى الآن، ولكنها قد تكون مشابهة لسعر لـ Galaxy Watch 3، والتي تم بيعها بسعر 399 دولارا للطراز الأصغر مقاس 41 ملم و 429 دولارا للطراز الأكبر مقاس 45 ملم مع ارتفاع السعر في إصدار LTE.