نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة سوريا دراما 2021 نايل سات الجديد الناقلة لمباراة سوريا والصين اليوم 15\06\2021 في المقال التالي
تردد قناة سوريا دراما 2021 نايل سات الجديد، يزداد البحث يوماً بعد يوم، عن تردد قناة سوريا دراما الجديد على النايل سات، وعلى مختلف الأقمار الصناعية، لما تقدمه القناة من أعمال درامية ممتعة يستمتع بها الشعب السوري والعربي، حيث احتلت الدراما السورية مكانة متقدمة في الدراما العربية، كما أنها سوف تقوم بنقل مباراة سوريا والصين اليوم 15\06\2021، وبعد الأداء المبهر الذي يقدمه منتخب سوريا، في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ازدادت بصورة كبيرة مشاهدة مباريات المنتخب السوري، والذي سوف تنقل مبارياته على قناة سوريا دراما، كما أن القناة لديها نسبة مشاهدة عالية جداً، بسبب ما تقدمه من محتوى رائع يجذب المشاهد السوري والعربي.
أهم ما تمتاز به قناة سوريا دراما
- تعد قناة سوريا دراما من أشهر القنوات العربية، وهي تمتاز بالعديد من المميزات وهي كالتالي:
- تعمل القناة على مدار 24 ساعة كاملة بشكل مجاني.
- تمتلك أحدث أجهزة البث في العالم لنقل البرامج بأحسن صورة وأنقى صوت.
- لديها نسبة مشاهدة عالية بسبب ما تقدمه من محتوى متميز.
- تستحوذ على بث معظم الدراما السورية والتي يزداد نسبة مشاهدتها يوماً بعد يوم.
- تقوم بنقل مباريات المنتخب السوري وذلك يؤدي إلى زيادة نسبة المشاهدة بصورة كبيرة.
- تمتلك العديد من الأعمال الدرامية السورية بشكل حصري.
- تضم مجموعة مميزة من الإعلاميين المتميزين.
تردد قناة سوريا دراما على النايل سات
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11177
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
طريقة استقبال القناة على جهاز الاستقبال
- يتم الضغط على زر “MENU”.
- النقر على أيقونة “تركيب” ثم “إضافة”.
- كتابة تردد القناة ومعدل الترميز والاستقطاب.
- الضغط على زر “إضافة” ثم النقر على “بحث”
موعد مباراة سوريا والصين اليوم
يلتقي منتخب سوريا اليوم ضد منتخب الصين، وذلك في إطار مباريات الجولة العاشرة والأخيرة، من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، والمؤهلة لبطولة أسيا في الصين 2023، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت سوريا، الثامنة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت الإمارات، ويقدم منتخب سوريا مستويات رائعة، حيث يحتل المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الصين المركز الثاني برصيد 16 نقطة.
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