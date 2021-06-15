تردد قناة العراقية الرياضية 2021 الجديد الناقلة لمباراة العراق وإيران اليوم 15\06\2021

تردد قناة العراقية الرياضية 2021 الجديد على النايل سات، من أكثر الترددات بحثاً على شبكة الإنترنت، وتعد من أهم وأشهر القنوات الرياضية العربية، مثل تردد قناة الكأس القطرية، لما تقدمه القناة من برامج ممتعة لمشاهديها، ولما تمتلكه القناة من مجموعة مميزة من الإعلاميين الرياضيين، لذلك تستحوذ على نسبة مشاهدة عالية، من الجمهور العراقي المحب للرياضة بصفة عامة، والمحب لكرة القدم بصفة خاصة، حيث ازداد البحث بصورة كبيرة اليوم، نظراً لقرب موعد مباراة العراق وإيران، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021، كما أن القناة تعمل على مدار 24 ساعة بشكل مجاني بالكامل، وتقدم العديد من البرامج الرياضية الهامة التي تستحوذ على اهتمام المشاهدين، كما أنها تمتلك نقل مباريات منتخب العراق.

ما أهم ما يميز قناة العراقية الرياضية

تعد قناة العراقية الرياضية من أهم القنوات المهتمة بالشأن الرياضي في العراق، كما أنها تهتم بالرياضة العالمية، وتعمل على توفير المعلومة الرياضية الصحيحة لمتابعيها، لذلك تحظى بمصداقية عند متابعيها، ومن أهم ما يميز القناة ما يلي:

تعمل القناة على مدار 24 ساعة كاملة دون توقف وبشكل مجاني.

تمتلك نخبة مميزة من الإعلاميين الرياضيين المشهورين والمتميزين.

تستحوذ على نسبة مشاهدة عالية وذلك بفضل ما تقدمه من محتوى إعلامي متميز.

تقدم برامجها في أفضل صورة وأنقى صوت بفضل استخدامها لأفضل الأجهزة في العالم.

تمتلك نقل العديد من البطولات المحلية وكذلك نقل مباريات منتخب العراق.

تردد قناة العراقية الرياضية