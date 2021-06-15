نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “العراق VS أيران” تردد قناة البحرين الرياضية 1,2 HD الناقلة لتصفيات كاس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة البحرين الرياضية 1,2 HD الناقلة لتصفيات أمم آسيا المؤهلة لمباريات مونديال كاس العالم 2022، والتي أعلنت القناة بنقلها اليوم عبر شاشتها المفتوحة، حيث يتنافس الفريقين في المباريات الحاسمة لهما في الحصول على صدارة المجموعة الثالثة كما يقوم الفائز بينهما بالتأهل إلى مونديال كأس العالم بقطر 2022.

مباريات كاس آسيا

وتقوم القناة الرياضية بشاشتيها الرياضيتين، الأولى والثانية، بالعرض بخاصية عالية النقاء بخاصية اتش دي بنقل العديد من المباريات المحلية، من مباريات الدوري البحريني وكاس البحرين، وأيضا بنقل المباريات الإقليمية والبطولات التي يتشارك فريق البحرين الوطني فيها، وتقوم اليوم بنقل مباراة العراق وإيران وأيضا مباراة البحرين وهونج كونج في تصفيات كأس أسيا 2021 المؤهلة لمونديال قطر 2022.

العراق VS أيران

تكون مباراة اليوم هامة جدا للفريقين، حيث يتنافس الفريقين على صدارة المجموعة الثالثة حيث يتصدر الفريق العراقي جدول المجموعة الثالثة من التصفيات برصيد 17 نقطة، ويستميت للحصول اليوم على النقاط الثلاث والاستئثار بصدارة المجموعة الثالثة، بينما يليه في المركز الثاني الفريق الإيراني برصيد 12 نقطة ويسعى للحصول على الفوز اليوم ليصبح 15 نقطة ويقلل الفارق.

تردد قناة البحرين الرياضية 1،2 HD

على القناة على القمر الصناعي نايلسات.

يتم تنزيل ترددها الحالي 11164.

يكون باستقطاب أفقي.

ويبقى معدل الترميز 27500.

ويكون معامل تصحيح الخطأ 3/4.

وأخيرا يكون التشفير مرفوع على نايلسات.

تردد قناة البحرين الرياضية على عرب سات:

يكون ترد الحالي 12226.

بمعامل الترميز 27500.

بينما الاستقطاب يكون أيضا أفقي.

ويكون معامل تصحيح الخطأ 5/6.

بالتشفير المرفوع أيضا.

موعد نقل مباراة العراق والبحرين

تنقل المباراة بالمواعيد التالية: في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة بينما يكون في الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، واخيرا يكون الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت جرنتش، ويعرض اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.