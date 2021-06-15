نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سوريا VS الصين” إحداثيات تردد قناة سوريا دراما الجديد الناقلة لتصفيات كاس أسيا الثلاثاء 15 يونيو في المقال التالي
تردد قناة سوريا دراما الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2021 والتي تعرض العديد من الأعمال الدرامية للمسلسلات السورية الكلاسيكية والتي يتابعها ملايين السوريين داخل وخارج الوطن، وقد أعلنت القناة اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 عن نقلها لمباراة سوريا والصين عبر شاشتها المفتوحة، حيث يرتفع البحث عن المباراة التي يشارك فيها الفريق الوطني في إطار تصفيات كاس أسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.
تصفيات كأس آسيا 2021
وتقوم الفرق الأسيوية بالانتهاء من المباريات بينها وأيضا المباريات المؤجلة بينها من الفترة الماضية، وذلك للانتهاء من الفرق وتصفيتها للخروج بالفرق المؤهلة لكأس العالم المزمع له أن يقام العام المقبل في قطر 2022، والتي تتنافس فيها الفرق في جميع أنحاء العالم وسط متابعة جماهيرية منقطعة النظير.
مباراة سوريا VS الصين اليوم
يلتقي الفريقين في مباراة اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في المرحلة الثانية من الجولة العاشرة والأخيرة ضمن مباريات تصفيات كأس آسيا 2021 المؤهلة لمونديال قطر 2022، ويتطلع الفريق السوري للفوز رقم ثمانية التي فاز فيها على التوالي من تصفيات كأس أسيا المزدوجة، بعد مباراته الأخيرة منذ الجمعة الماضية، ويتطلع نظيره الصيني للفوز في هذه المباراة وكسر متوالية للفوز لنظيره السوري.
|المباراة
|مباراة سوريا والصين
|البطولة
|تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء 15 يونيو 2021 الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.
|الملعب
|استاد الشارقة الرياضي بالإمارات.
|القنوات الناقلة
|قناة سوريا دراما على نايلسات.
توقيت مباراة اليوم
- تعرض الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.
- في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
- تكون في الساعة السادسة مساء بتوقيت جرنتش.
وتقوم عدد من القنوات الأخرى بنقل مباريات تصفيات كأس آسيا 2021 مثل قناة البحرين الرياضية اتش دي على نايل سات وعرب سات.
تردد قناة سوريا دراما
تعرض القناة العديد من الأعمال الفنية للدراما السورية وتقوم بالعمل كتردد بديل أيضا لنقل المباريات الرياضية الخاصة بالمنتخب السوري، وتكون إحداثيات القناة كالتالي:
- القمر: نايلسات.
- التردد الصحيح: 11178.
- الاستقطاب: عمودي.
- الترميز: 27500.
- تصحيح الخطأ: 3/4.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “سوريا VS الصين” إحداثيات تردد قناة سوريا دراما الجديد الناقلة لتصفيات كاس أسيا الثلاثاء 15 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.