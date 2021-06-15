“سوريا VS الصين” إحداثيات تردد قناة سوريا دراما الجديد الناقلة لتصفيات كاس أسيا الثلاثاء 15 يونيو

تردد قناة سوريا دراما الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2021 والتي تعرض العديد من الأعمال الدرامية للمسلسلات السورية الكلاسيكية والتي يتابعها ملايين السوريين داخل وخارج الوطن، وقد أعلنت القناة اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 عن نقلها لمباراة سوريا والصين عبر شاشتها المفتوحة، حيث يرتفع البحث عن المباراة التي يشارك فيها الفريق الوطني في إطار تصفيات كاس أسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

تصفيات كأس آسيا 2021

وتقوم الفرق الأسيوية بالانتهاء من المباريات بينها وأيضا المباريات المؤجلة بينها من الفترة الماضية، وذلك للانتهاء من الفرق وتصفيتها للخروج بالفرق المؤهلة لكأس العالم المزمع له أن يقام العام المقبل في قطر 2022، والتي تتنافس فيها الفرق في جميع أنحاء العالم وسط متابعة جماهيرية منقطعة النظير.

مباراة سوريا VS الصين اليوم

يلتقي الفريقين في مباراة اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في المرحلة الثانية من الجولة العاشرة والأخيرة ضمن مباريات تصفيات كأس آسيا 2021 المؤهلة لمونديال قطر 2022، ويتطلع الفريق السوري للفوز رقم ثمانية التي فاز فيها على التوالي من تصفيات كأس أسيا المزدوجة، بعد مباراته الأخيرة منذ الجمعة الماضية، ويتطلع نظيره الصيني للفوز في هذه المباراة وكسر متوالية للفوز لنظيره السوري.

المباراة مباراة سوريا والصين البطولة تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 الموعد والتوقيت الثلاثاء 15 يونيو 2021 الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة. الملعب استاد الشارقة الرياضي بالإمارات. القنوات الناقلة قناة سوريا دراما على نايلسات.