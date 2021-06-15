لعبة كول أوف ديوتي موبايل تحديثات جديدة في BLACK OPS COLD WAR بالأكواد

لعبة كول أوف ديوتي موبايل والتحديثات الجديدة المضافة . في BLACK OPS COLD WAR بالإضافة للأكواد المضافة . كذلك في كول أوف ديوتي بلاك اوبس تم إضافة أربعة مميزات جديدة باللعبة . كما سوف نتعرف علي خطوات اللعبة بشرح طريقة اللعب . حيث أن كول أوف ديوتي ألعاب من الألعاب ذات شعبية كبيرة . كما أن اللعب تنافس أكبر الألعاب شهرةً مثل ببجي . كذلك يطلق علي اللعب اسم كلف أوف ديوتي منتشر بين معظم اللاعبين . ذلك أيضاً يتم شحن كول أوف ديوتي موبايل وذلك لأهميته داخل اللعبة . ألا أن البحث أيضاً بمحركات البحث عن كول أوف ديوتي الألعاب المشابهة . ألا أن هذه اللعبة كمية التشويق والإثارة في اللعبة بعدل أعلي من أي لعبة أخري . ذلك لأن لعبة كول أوف بها 100 مليون لاعب علي مستوي العالم . كما أن لعبة كولف ديوتي

في معدل بالزيادة في عدد اللاعبين علي مستوي العالم بشكل ملحوظ .

لعبة كول أوف ديوتي وأهم ما يميز هذه اللعبة المثيرة

كذلك من المتعارف عليه في لعبة كول أوف ديوتي موبايل . يتطلب من كافة اللاعبين أن يكون متصل بشكل دائم بالأنترنت . ذلك لأن اللعبة يتم لعبها بشكل جماعي . كذلك أهمية الاتصال بالأنترنت لكي ما يكون هناك أستمرار باللعب . حيث أن كول أف ديوتي من ضمن مميزاتها اللعب الجماعي . كما أن call of duty black op متاحه بشكل مجاني من متاجر معتمدة . كذلك لعبة كلف أوف ديوتي من مميزاتها الأخري أنها تعمل علي مختلف الأجهزة . ذلك ما يميزها حيث تعمل علي هواتف أند رويد وأيضاً الحواسب . هناك العديد أيضاً من المميزات في كولف ديوتي . كذلك من المميزات الرائعة باللعبة يتم تحديثها بشكل دوري . كما أن الاكواد التي تضاف باللعبة مثل cod 16 . كذلك كود cod mw 4 وكود cod mw وهي مهمة داخل اللعبة . كما أن من الاكواد الهامة المستخدمة هو cod war zone pc .

كول أوف ديوتي ألعاب والمتاجر المعتمدة للعبة والمميزات الخاصة بها من حيث الحجم والتحديث

المتاجر المعتمدة وفقاً لنوعية الهاتف الخاص بك وهي متاجر جوجل بلاي و أبل ستور . كذلك كول أوف ديوتي بلاك اوبس المتجر المعتمد لها هو متجر IOS لهواتف أيفون . يجب أن يكون إصدار الهاتف الخاص بك أند رويد 4.3 فما فوق في الحداثة . كما أن الإصدار الحالي للعبة تم تحديثه عن النسخ السابقة ليتوافق مع الهواتف الذكية والحواسب . ألا أن كول أوف ديوتي ألعاب وصل حتي الآن مشتركيها إلي 100 مليون لاعب بالعالم . كذلك تصريح الشركة بأن اللعبة تناسب الأعمار بدايةً من عمر 16 عام فما فوق .

ما هي الطريقة المتبعة وخطوات اللعب في كلف أوف ديوتي

لعبة كول أوف ديوتي بدايةً يتم السيطرة من خلال اللاعب علي جنود المشاة .

بدايةً يتم السيطرة من خلال اللاعب علي جنود المشاة . كذلك يتم استخدام كافة الأسلحة النارية المتاحة في اللعبة .

كما أن التقدم في مستويات اللعبة بشرط إكمال كافة الأهداف داخل كلف أوف ديوتي .

. ألا أن اللاعب داخل كول أوف ديوتي موبايل يمتلك جيب خاص بالمسدس .

كذلك من ضمن ما يمتلكه اللاعب في اللعبة القنابل اليدوية الخاصة بالقتال .

كما أن كول أوف ديوتي بلاك أوبس 4 تحتوي علي نظام النقاط الصحية .

ذلك أن كول أوف ديوتي مودرن وورفير تحتوي أيضاً علي هذه الميزة .

كذلك كول أوف ديوتي وار زون يكون مؤشر الصحة أخضر في حالة أن اللاعب بصحة جيدة .

كما أن كول أوف ديوتي 4 مودرن وورفير مؤشر الصحة يكون أحمر في حالة أن الصحة متدنية .

المميزات الجديدة المضافة علي اللعبة المتعددة بشكل كبير

تم إضافة خريطة جديدة داخل اللعبة تسمي FIREBASE Z لوضع لعب ZOMBI . كذلك الخريطة متاحة لكافة أنواع الأجهزة أما شحن كول اوف ديوتي موبايل من المتاجر . كما أن الخريطة متاحة في كول أوف ديوتي بلاك اوبس كولد وار المعروفة . تم تصميم الخريطة لكي ما تكون في براري دولة فيتنام بأنواع جديدة من ZOMBI . كما أيضاً الخريطة بتصميم كبير لمعارك خاصة بإطلاق النار وأيضاً مع أسلحة جديدة . ذلك فيما يخض زعماء ZOMBI يجب التعامل واللعب معهم كفريق داخل اللعبة . كذلك الميزة الرائعة التي تسمح بالسفر بشكل سريع لساحات المعارك من خلال البوابات .

المميزات الجديدة التي تمت وأيضاً مميزات سابقة تم إلغاءها من اللعبة

تم إلغاء وضع ZOMBI من المميزات الجديد ذلك لأنها لا تتوافق بمعايير اللعب .

كذلك أبقت الشركة علي قناة ZOMBI مفتوحة في BLACK OPS COLD WAR .

حيث أن تم إضافة ميزة جديدة وهي عناصر التحكم بشكل كبير في الهاتف الخاص باللاعب .

كما أن كولف ديوتي بها خاصية الدردشة بالصوت والنصية وأيضاً رسوم ثلاثية الإبعاد .

بها خاصية الدردشة بالصوت والنصية وأيضاً رسوم ثلاثية الإبعاد . كذلك قامت الشركة بإضافة ميزة الانضمام لفريق من أصدقاء بالخريطة في رويال باتل .

لعبة كول أوف ديوتي أضيف لها عشرات الشخصيات الجديدة وأسلحة وأيضاً الأزياء الجديدة .

أضيف لها عشرات الشخصيات الجديدة وأسلحة وأيضاً الأزياء الجديدة . هناك العديد من المميزات المضافة التي سيعرفها اللاعب بمجرد اللعب في CALL OF DUTY .

ما هي الاكواد الهامة المستخدمة في اللعب ومعدل البحث بشكل كبير لها

من حيث البحث علي cod 16 وأيضاً cod mw 4 وكود cod mw . كذلك الكود الهام cod war zone pc وكود cod 7 وأيضاً cod 17 . ألا أن لعبة كولف ديوتي الكود الهام بها أيضاً cod 9 وكود cod point . كذلك أكواد ثلاثة أخري هامة وهي cod 11 وكود cod 14 وكود cod war zone pc .

لعبة كول أوف ديوتي وكما ذكرنا أن وضع ZOMBI تم أزالته . ذلك لأنها لا تتوافق مع المعايير الخاصة باللعب . كما أن الشركة المنتجة أبقت علي وضع ZOMBI مفتوح . في نسخة BLACK OPS COLD WAR . ومن الأسماء المتداولة للعبة كول أوف ديوتي موبايل . كذلك اسم CALL OF DUTY MOBILE . كول أوف ديوتي مودرن وورفير و كول أوف ديوتي وار زون .