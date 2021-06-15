نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة كول أوف ديوتي موبايل تحديثات جديدة في BLACK OPS COLD WAR بالأكواد في المقال التالي
لعبة كول أوف ديوتي موبايل والتحديثات الجديدة المضافة . في BLACK OPS COLD WAR بالإضافة للأكواد المضافة . كذلك في كول أوف ديوتي بلاك اوبس تم إضافة أربعة مميزات جديدة باللعبة . كما سوف نتعرف علي خطوات اللعبة بشرح طريقة اللعب . حيث أن كول أوف ديوتي ألعاب من الألعاب ذات شعبية كبيرة . كما أن اللعب تنافس أكبر الألعاب شهرةً مثل ببجي . كذلك يطلق علي اللعب اسم كلف أوف ديوتي منتشر بين معظم اللاعبين . ذلك أيضاً يتم شحن كول أوف ديوتي موبايل وذلك لأهميته داخل اللعبة . ألا أن البحث أيضاً بمحركات البحث عن كول أوف ديوتي الألعاب المشابهة . ألا أن هذه اللعبة كمية التشويق والإثارة في اللعبة بعدل أعلي من أي لعبة أخري . ذلك لأن لعبة كول أوف بها 100 مليون لاعب علي مستوي العالم . كما أن لعبة كولف ديوتي
في معدل بالزيادة في عدد اللاعبين علي مستوي العالم بشكل ملحوظ .
لعبة كول أوف ديوتي وأهم ما يميز هذه اللعبة المثيرة
كذلك من المتعارف عليه في لعبة كول أوف ديوتي موبايل . يتطلب من كافة اللاعبين أن يكون متصل بشكل دائم بالأنترنت . ذلك لأن اللعبة يتم لعبها بشكل جماعي . كذلك أهمية الاتصال بالأنترنت لكي ما يكون هناك أستمرار باللعب . حيث أن كول أف ديوتي من ضمن مميزاتها اللعب الجماعي . كما أن call of duty black op متاحه بشكل مجاني من متاجر معتمدة . كذلك لعبة كلف أوف ديوتي من مميزاتها الأخري أنها تعمل علي مختلف الأجهزة . ذلك ما يميزها حيث تعمل علي هواتف أند رويد وأيضاً الحواسب . هناك العديد أيضاً من المميزات في كولف ديوتي . كذلك من المميزات الرائعة باللعبة يتم تحديثها بشكل دوري . كما أن الاكواد التي تضاف باللعبة مثل cod 16 . كذلك كود cod mw 4 وكود cod mw وهي مهمة داخل اللعبة . كما أن من الاكواد الهامة المستخدمة هو cod war zone pc .
كول أوف ديوتي ألعاب والمتاجر المعتمدة للعبة والمميزات الخاصة بها من حيث الحجم والتحديث
- المتاجر المعتمدة وفقاً لنوعية الهاتف الخاص بك وهي متاجر جوجل بلاي و أبل ستور .
- كذلك كول أوف ديوتي بلاك اوبس المتجر المعتمد لها هو متجر IOS لهواتف أيفون .
- يجب أن يكون إصدار الهاتف الخاص بك أند رويد 4.3 فما فوق في الحداثة .
- كما أن الإصدار الحالي للعبة تم تحديثه عن النسخ السابقة ليتوافق مع الهواتف الذكية والحواسب .
- ألا أن كول أوف ديوتي ألعاب وصل حتي الآن مشتركيها إلي 100 مليون لاعب بالعالم .
- كذلك تصريح الشركة بأن اللعبة تناسب الأعمار بدايةً من عمر 16 عام فما فوق .
ما هي الطريقة المتبعة وخطوات اللعب في كلف أوف ديوتي
- لعبة كول أوف ديوتي بدايةً يتم السيطرة من خلال اللاعب علي جنود المشاة .
- كذلك يتم استخدام كافة الأسلحة النارية المتاحة في اللعبة .
- كما أن التقدم في مستويات اللعبة بشرط إكمال كافة الأهداف داخل كلف أوف ديوتي .
- ألا أن اللاعب داخل كول أوف ديوتي موبايل يمتلك جيب خاص بالمسدس .
- كذلك من ضمن ما يمتلكه اللاعب في اللعبة القنابل اليدوية الخاصة بالقتال .
- كما أن كول أوف ديوتي بلاك أوبس 4 تحتوي علي نظام النقاط الصحية .
- ذلك أن كول أوف ديوتي مودرن وورفير تحتوي أيضاً علي هذه الميزة .
- كذلك كول أوف ديوتي وار زون يكون مؤشر الصحة أخضر في حالة أن اللاعب بصحة جيدة .
- كما أن كول أوف ديوتي 4 مودرن وورفير مؤشر الصحة يكون أحمر في حالة أن الصحة متدنية .
المميزات الجديدة المضافة علي اللعبة المتعددة بشكل كبير
- تم إضافة خريطة جديدة داخل اللعبة تسمي FIREBASE Z لوضع لعب ZOMBI .
- كذلك الخريطة متاحة لكافة أنواع الأجهزة أما شحن كول اوف ديوتي موبايل من المتاجر .
- كما أن الخريطة متاحة في كول أوف ديوتي بلاك اوبس كولد وار المعروفة .
- تم تصميم الخريطة لكي ما تكون في براري دولة فيتنام بأنواع جديدة من ZOMBI .
- كما أيضاً الخريطة بتصميم كبير لمعارك خاصة بإطلاق النار وأيضاً مع أسلحة جديدة .
- ذلك فيما يخض زعماء ZOMBI يجب التعامل واللعب معهم كفريق داخل اللعبة .
- كذلك الميزة الرائعة التي تسمح بالسفر بشكل سريع لساحات المعارك من خلال البوابات .
المميزات الجديدة التي تمت وأيضاً مميزات سابقة تم إلغاءها من اللعبة
- تم إلغاء وضع ZOMBI من المميزات الجديد ذلك لأنها لا تتوافق بمعايير اللعب .
- كذلك أبقت الشركة علي قناة ZOMBI مفتوحة في BLACK OPS COLD WAR .
- حيث أن تم إضافة ميزة جديدة وهي عناصر التحكم بشكل كبير في الهاتف الخاص باللاعب .
- كما أن كولف ديوتي بها خاصية الدردشة بالصوت والنصية وأيضاً رسوم ثلاثية الإبعاد .
- كذلك قامت الشركة بإضافة ميزة الانضمام لفريق من أصدقاء بالخريطة في رويال باتل .
- لعبة كول أوف ديوتي أضيف لها عشرات الشخصيات الجديدة وأسلحة وأيضاً الأزياء الجديدة .
- هناك العديد من المميزات المضافة التي سيعرفها اللاعب بمجرد اللعب في CALL OF DUTY .
ما هي الاكواد الهامة المستخدمة في اللعب ومعدل البحث بشكل كبير لها
- من حيث البحث علي cod 16 وأيضاً cod mw 4 وكود cod mw .
- كذلك الكود الهام cod war zone pc وكود cod 7 وأيضاً cod 17 .
- ألا أن لعبة كولف ديوتي الكود الهام بها أيضاً cod 9 وكود cod point .
- كذلك أكواد ثلاثة أخري هامة وهي cod 11 وكود cod 14 وكود cod war zone pc .
لعبة كول أوف ديوتي وكما ذكرنا أن وضع ZOMBI تم أزالته . ذلك لأنها لا تتوافق مع المعايير الخاصة باللعب . كما أن الشركة المنتجة أبقت علي وضع ZOMBI مفتوح . في نسخة BLACK OPS COLD WAR . ومن الأسماء المتداولة للعبة كول أوف ديوتي موبايل . كذلك اسم CALL OF DUTY MOBILE . كول أوف ديوتي مودرن وورفير و كول أوف ديوتي وار زون .
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