شحن نقاط فورت نايت واسترداد بطاقة V-BUCKS الموسم السابع

يبحث الكثير من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة على شحن نقاط فورت نايت، واسترداد بطاقة هدية نقود V-Bucks، من أجل استخدامها في دعم اللعبة الإلكترونية الشهيرة والحصول على السكنات والملابس والعناصر الأساسية، حتى يتسنى لهم مواصلة المنافسة مع الآخرين، والوصول إلى المستويات اللاحقة والنهائية، وهو ما يتطلب امتلاكك لحساب رسمي صالح من الشركة المالكة للعبة Epic، وأن يكون تنزيل Fortnite على جهاز متوافق، بالإضافة إلى قبول الشروط المعمول بها واتفاقية المستخدم، مع العلم أنه يتم خصم القيمة الإسمية الكاملة للبطاقة عند الاسترداد ويتم ربطها بحساب واحد على الجهاز الذي قمت باختياره.

شحن نقاط فورت نايت

يأتي هذا في الوقت الذي يمكن فيه الحصول على نقاط فورت نايت وبطاقة المعركة خلال الفترة الأخيرة مقابل 950 من نقود V-Bucks فقط، بالتوازي مع الحصول على وما يصل إلى 1500 من النقود عبر اللعب، والتي تستطيع استخدامها لشحن وشراء بطاقة المعركة التالية أو العناصر من متجر العناصر، وهو ما يجعلك تتمتع ببعض العروض الأساسية مثل الحصول على اشتراك دائم يشمل بطاقة المعركة، والحصول على 1000 عملة شهريًا وحزمة طاقم FORTNITE، مع الأخذ في الاعتبار أنه لن يتم استبدال بطاقات الهوية إذا تم فقدانها أو سرقتها أو تدميرها أو استخدامها دون تصريح.

استرداد بطاقة V-BUCKS

يأتي هذا في الوقت الذي يُمكنك فيه استرداد بطاقات V-BUCKS التي تم شراؤها من متاجر البيع بالتجزئة، ويتطلب الأمر فقط اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر حسابك في Epic Games .

. اختر خيار استرداد رمز بطاقة V-Bucks.

انقر فوق ابدأ فيما يلي لتعثر على حسابك.

ابدأ في استرداد نقود V-Bucks الخاصة بك.

اختر طريقة التواصل من مواقع التواصل الاجتماعي.

حرب القتال ضد الفضائيين

ومن أبرز المعارك الرائعة التي تن استحداثها مؤخرًا في لعبة فورتنايت، هي الحرب ضد قوات الفضائيين، في إطار الصراع مع التكنولوجيا المستقبلية، ما يتطلب ذلك بالتزود بكافة الأسلحة الحديثة والمركبات الفضائية، بالإضافة إلى استخدام الطبق الطائر واستكشاف المناطق المحيطة باستخدام جهاز الفحص والاستطلاع للنزول إلى موقع الجزيرة.