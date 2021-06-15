نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة يورو 2021.. وتابع كافة مباريات كأس الأمم الأوروبية في المقال التالي
عمر شويل - جدة اكتشف تردد القنوات المفتوحة الناقلة ليورو 2021 لمتابعة كأس الأمم الأوروبية واحرص على أن لا يفوتك مباراة واحدة، وشاهد كل المباريات حصريا لحظة اللعب، وشارك برأيك في أداء اللاعبين المحترفين مع أقوى نجوم كرة القدم والمعلقين على هذا الحدث الرياضي العالمي ونزل جميع ترددات القنوات التي تبث فيها مباريات اليورو على جميع الأقمار الصناعية، ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال التعرف على القنوات المفتوحة الناقلة ليورو 2021 بطولة أمم أوروبا.
القنوات المفتوحة الناقلة ليورو 2021
أن من المفترض أن تكون بداية الانطلاقة لبطولة اليورو لكرة القدم يوم الجمعة الماضية على استاد روما في ايطاليا، ويكون الافتتاح في الساعة التاسعة مساءً، ويذكر أن حقوق عرض هذه المباريات تملكها قناة بي ان سبورت ماكس، ولكنها مدفوعة، ويبحث الكثيرين عن القنوات المفتوحة المجانية والناقلة لهذه البطولة، وهذه الترددات كالتالي:
تردد القنوات الناقلة لبطولة يورو 2020
جميع تردد القنوات التي تبث بطولة أوروبا لكرة القدم:
تردد قناة Rai 1
- القمر: Hot Bird
- التردد: 11766 ، 10992
- الاستقطاب: عمودي
- الترميز: 27500
- التصحيح: ⅔ ، ¾
- التشفير: مفتوح
تردد قناة تردد قناة TRT 1 HD
- القمر: Turksat 1C
- التردد: 11054
- الاستقطاب: عمودي
- الترميز: 30000
- التصحيح: ¾
- التشفير: مفتوح
القنوات المفتوحة الناقلة لأمم أوروبا 2021
- القمر: Eutelsat W3
- التردد: 11637
- الاستقطاب: افقي
- الترميز: 30000
- التصحيح: ¾
- التشفير: مفتوح
تردد قناة Armenia TV
- القمر: Eutelsat Sesat / W4
- التردد: 12629
- الاستقطاب: عمودي
- الترميز: 3444
- التصحيح: ¾
- التشفير: مفتوح
تردد قناة BBC One
- القمر: Astra 2A/2B/2D
- التردد: 10773
- الاستقطاب: افقي
- الترميز: 22000
- التصحيح: ¾
- التشفير: مفتوح
تردد قناة BBC One
- القمر: Astra 2A/2B/2D
- التردد: 10847
- الاستقطاب: افقي
- الترميز: 23000
- التصحيح: ¾
- التشفير: مفتوح
تردد قناة M6 Suisse
- القمر: Eutelsat W1
- التردد: 12034
- الاستقطاب: عمودي
- الترميز: 27500
- التصحيح: ¾
- التشفير: مفتوح
تردد قناة تردد قناة TRT 1 HD
- القمر: Turksat 1C
- التردد: 11054
- الاستقطاب: عمودي
- الترميز: 30000
- التصحيح: ¾
- التشفير: مفتوح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة يورو 2021.. وتابع كافة مباريات كأس الأمم الأوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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