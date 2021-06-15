نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة يورو 2021.. وتابع كافة مباريات كأس الأمم الأوروبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكتشف تردد القنوات المفتوحة الناقلة ليورو 2021 لمتابعة كأس الأمم الأوروبية واحرص على أن لا يفوتك مباراة واحدة، وشاهد كل المباريات حصريا لحظة اللعب، وشارك برأيك في أداء اللاعبين المحترفين مع أقوى نجوم كرة القدم والمعلقين على هذا الحدث الرياضي العالمي ونزل جميع ترددات القنوات التي تبث فيها مباريات اليورو على جميع الأقمار الصناعية، ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال التعرف على القنوات المفتوحة الناقلة ليورو 2021 بطولة أمم أوروبا.

القنوات المفتوحة الناقلة ليورو 2021

أن من المفترض أن تكون بداية الانطلاقة لبطولة اليورو لكرة القدم يوم الجمعة الماضية على استاد روما في ايطاليا، ويكون الافتتاح في الساعة التاسعة مساءً، ويذكر أن حقوق عرض هذه المباريات تملكها قناة بي ان سبورت ماكس، ولكنها مدفوعة، ويبحث الكثيرين عن القنوات المفتوحة المجانية والناقلة لهذه البطولة، وهذه الترددات كالتالي:

تردد القنوات الناقلة لبطولة يورو 2020

جميع تردد القنوات التي تبث بطولة أوروبا لكرة القدم:

تردد قناة Rai 1

القمر: Hot Bird

التردد: 11766 ، 10992

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: ⅔ ، ¾

التشفير: مفتوح

تردد قناة تردد قناة TRT 1 HD

القمر: Turksat 1C

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 30000

التصحيح: ¾

التشفير: مفتوح

القنوات المفتوحة الناقلة لأمم أوروبا 2021

القمر: Eutelsat W3

التردد: 11637

الاستقطاب: افقي

الترميز: 30000

التصحيح: ¾

التشفير: مفتوح

تردد قناة Armenia TV

القمر: Eutelsat Sesat / W4

التردد: 12629

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 3444

التصحيح: ¾

التشفير: مفتوح

تردد قناة BBC One

القمر: Astra 2A/2B/2D

التردد: 10773

الاستقطاب: افقي

الترميز: 22000

التصحيح: ¾

التشفير: مفتوح

تردد قناة BBC One

القمر: Astra 2A/2B/2D

التردد: 10847

الاستقطاب: افقي

الترميز: 23000

التصحيح: ¾

التشفير: مفتوح

تردد قناة M6 Suisse

القمر: Eutelsat W1

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: ¾

التشفير: مفتوح

تردد قناة تردد قناة TRT 1 HD