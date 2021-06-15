نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حماية صور واتساب المرسلة للحفاظ على الخصوصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلنا نعرف تطبيق الواتساب الذي يعد أحد أشهر برامج التواصل الاجتماعي، حيث يتم استخدام تطبيق واتساب من قبل المليارات من الناس حول العالم، وعلى مدار اليوم يتم إرسال الملايين من الرسائل عبر التطبيق، ومن أهم الاشياء التي يتم تداولها عبر الواتساب هي إرسال الصور، حيث يتم ارسال الملايين من الصور كل يوم عبر التطبيق، ولكن لم يعد الأمر آمنًا بشكل كاف، حيث يمكن أن يتعرض الجوال للسرقة أو الهكر مما يتيح لأي شخص الكشف والفحص عن هذه الصور المرسلة، وبالتالي يجب أن نؤمن هذه المشكلة، وفي هذه المقالة سنوضح لكم كيفية حماية صور الواتساب المرسلة؛ تجنبا للوقوع في العديد من المشاكل.

كيفية حماية صور الواتساب المرسلة

من أفضل الحلول التي يمكن اتباعها لتأمين صورك المرسلة عبر واتساب هو استخدامك لتطبيق image to pdf converter حيث يعد تطبيقًا متميزًا في حماية صور الواتساب، ومن خلاله يتم تحويل الصور قبل إرسالها إلى ملف بصيغة pdf، ومن أهم مميزات هذه الملفات هي القدرة على إغلاقها برمز سري لا يعرفه سواك ولن يستطيع أحد فتحه إلا من يعرف هذا الرقم السري، ويمكن تنفيذ كل ذلك من خلال تنزيل التطبيق، وبعد تحميل التطبيق ننقر عليه ليتم فتحه، وعند فتح البرنامج سنجد فى الواجهة رمز ” + ” الموجود في أسفل يمين الشاشة فنقوم بالضغط عليه، وبعد النقر عليه ستفتح مجموعة الصور الموجودة داخل هاتفك، ثم نقوم باختيار الصور التي نرغب في إرسالها، وبعد ذلك نضغط على أمر Done لتتم إضافة الصور إلى الواجهة الرئيسية.

ثم بعد ذلك نقوم بالدخول على أمر Enter PDF Details لتفعيل خاصية الأمان ومن ثم تحديد كلمة سر للملف، ثم نقوم بإدخال اسم للملف داخل خانة Enter PDF File Name، بعد ذلك تفعيل خيار Password Protection ثم بعد ذلك نقوم بكتابة كلمة السر داخل خانة PDF Password .

وبعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة، نقوم بالضغط على زر رمز المشاركة الواقع في الجانب الأيمن من الملف، ومن ثم ستظهر تطبيقات التواصل الاجتماعي الموجودة على هاتفك والتي يمكنك مشاركة الملفات عليها، فنقوم باختيار تطبيق الواتساب منها، ثم يتم تحديد الشخص المراد إرسال الملف له ومن ثم يتم إرسال الملف بصورة آمنة وغير مثيرة للقلق.

بهذه الطرق السابقة يتم إرسال صورك بصورة آمنة وغير معرضة للاختراق.