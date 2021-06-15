نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف سامسونج Samsung A32 | مواصفات ممتازة بسعر مناسب في المقال التالي

تعد سلسة الـA من هواتف شركة سامسونج هي الأكثر انتشاراً في عالم الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة ، من هذه الهواتف هاتف Samsung A32 وكذلك هاتفي Samsung A52 و Samsung A72 والذين تقدم فيهم الشركة العديد من المواصفات والمميزات الرائعة لتنافس بهم الكثير من الشركات الأخري في سوق الهواتف الذكية. مواصفات هاتف Samsung A32: ‌يأتي الهاتف مع وزن يصل إلى 182 جراماً.

‌خامات الهاتف من البلاستيك poly carbonite كعادة هواتف الشركة في هذه الفئة المتوسطة.

‌بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً.

‌يتوفر الهاتف بدعم لخاصية NFC.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم الجيل الرابع 4G فقط.

وكذلك يمكن تركيب كارت ميموري لزيادة سعة التخزين وذلك في مكان منفصل.

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة سامسونج المميزة OneUI 3.1.

‌شاشة الهاتف 6.4 إنش من نوع Super AMOLED تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل مع معدل كثافة 411 بكسل لكل إنش.

‌يصل سطوع الشاشة إلي 800 شمعة ، كما تحتل الشاشة نسبة 84.6% من جسم الهاتف ، بالإضافة إلى دعم التردد العالي حتي 90 هرتز.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو Mediatek Helio G80 والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.

‌نواتي المعالج الأقوي من نوع Cortex-A75 بتردد يصل إلى 2.0 جيجاهيرتز.

بالإضافة إلى وجود معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G52 MC2.

‌يتوفر الهاتف بسعة تخزين تصل إلى 128 جيجا مع 6 جيجا رام. الكاميرات وتصوير الفيديوهات: ‌الكاميرا الأمامية 20 ميجا بكسل وتأتي بفتحة عدسة F/2.2.

‌أما الخلفية فتأتي رباعية : الأولي 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 تدعم PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وزاوية واسعة حتي 123°.

أما الثالثة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير الماكرو ، وأخيراً كاميرا 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وتعمل كعدسة خاصة بالعزل.

‌تدعم الكاميرات الـHDR وpanorama ، كما يوجد أيضاً فلاش ليد.

‌بالنسبة للفيديوهات فيمكن التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية عن طريق كلا من الكاميرات الخلفية أو الأمامية. مواصفات أخري: ‌سماعات الهاتف ليست ستيريو ، لكن يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌بالإضافة إلي دعم شبكات الراديو FM.

‌بصمة الهاتف Optical موجوده في أسفل شاشة الهاتف.

‌بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات فقط.

‌مدخل الشحن من نوع Type C 2.0 يأتي مع دعم لخاصية OTG.

‌يتوفر الهاتف بأربعة اختيارات من الألوان : الأسود ، الأبيض ، الأزرق ، والبنفسجي. سعر هاتف Samsung A32: 245$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو حوالي 3850 جنية مصري.

كما يصل سعر الهاتف في السعودية إلي 1125 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة هاتف سامسونج Samsung A32 | مواصفات ممتازة بسعر مناسب - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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