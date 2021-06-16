خطوات شحن شدات ببجي رسمياً لجميع الأجهزة تعرف على طريقة الشحن الآن 2021

خطوات شحن شدات ببجي رسمياً، حيث يشغل بال لاعبي لعبة ببجي العالمية طريقة الشحن الرسمية لشحن اللعبة والحصول علي عدد من الشدات للمقدرة علي تكملة مراحل اللعبة والبقاء فيها بشكل أطول، فقد تعتبر لعبة ببجي من أكثر الألعاب القتالية التي يمارسها محبي ألعاب الفيديو الإلكترونية علي مستوى العالم، حيث تحمل الكثير من عنصري الإثارة والتشويق وتمنح الاعب المتعة الحقيقية، حيث تهيئ له أنه يمارس تلك الحرب والمنافسة علي أرض الواقع حتي أصبح للعبة مكانة من بين ملايين الألعاب الأخري وجذبت الملايين من اللاعبين مما أصبح لها معشوقين في كافة بلدان العالم.

يرغب الكثير من لاعبي لعبة ببجي الحصول علي ملايين شدات ببجي حتي أصبح ذلك حلم، فقد تعتبر تلك الشدات أهم عنصر في اللعبة، وذلك لأنها تمكن اللاعب من شراء جميع المستلزمات التي يحتاجها كالأسلحة والذخائر والملابس وجميع اللوازم الأخري وتخطي جميع مراحل اللعبة الصعبة، فأليكم من خلال السطور القليلة القادمة الطريقة الرسمية لشحن شدات ببجي 2021.

طريقة الشحن الرسمية شدات ببجي

هناك عدة طرق صحيحة لشحن شدات ببجي بطريقة شرعية وآمنة، من أهمها الشحن عن طريق الأيدي من متجر جوجل بلاي، ومنها الشحن من خلال موقع بطاقتي، ففي السطور القادمة نوضح لكم خطوات الشحن بالطريقة الأخيرة، وهي كالأتي:

قم بتسجيل الدخول الي موقع بطاقتي وشراي بطاقة ببجي.

قم بمتابعة البريد الإلكتروني الخاص بك، حيث يصلك رسالة تحتوى علي رمز التفعيل بعد دفع ثمن البطاقة.

قم بالدخول الي الموقع الإلكتروني الرسمي للعبة ببجي.

ادخل الأيدي ID الخاص بك، وادخل أيضاً الكود الذي تم إرساله علي البريد الإلكتروني.

ادخل الحروف والأرقام في الخانة المخصصة لذلك والموجودة في الصورة الظاهرة في الصورة التي أمامك.

اضغط علي كلمة Redeem حتي يتم الشحن.

هكذا تم الشحن بنجاح.

شحن شدات ببجي عن طريق ID