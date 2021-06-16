نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة أوبو تطلق هاتفًا بمميزات رائعة ينافس هاتف سامسونج الذكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف شركة أوبو ينافس هاتف سامسونج الذكي، تعتبر شركة Oppo واحدة من أفضل وأشهر شركات التكنولوجيا والهواتف الذكية فهي تصمم الكثير من أنواع الهواتف المختلفة بمميزات رائعة وأسعار رخيصة وأقل بكثير من أنواع الهواتف الأخرى ومن فترة لأخرى تقوم شركة أوبو بتوفير تصميمات جديدة للمستخدمين بمميزات حديثة مختلفة وبعض التسريبات توضح مميزات هاتف أوبو الجديد والذي من المتوقع أن ينافس شركة سامسونج بهواتفها الحديثة.

هاتف Oppo A16 الجديد كليًا

وفقًا للتسريبات المعلن عنها فمن المتوقع أن يكون هذا الهاتف الجديد المنتظر الإعلان عنه من شركة أوبو أن ينافس آخر وأحدث هواتف شركة Samsung فعلى الرغم من مميزات Oppo A16 فهو يتميز بصفة وخاصية هامة وهي انخفاض سعره بالنسبة لمميزاته.

مميزات هاتف أوبو الجديد

وأما عن مميزات هاتف Oppo A16 فإن التسريبات أوضحت أنه:

يعمل بمعالج رائع وسريع وهو معالج Media tek Helio G35.

كما وإن الأنوية الموجودة بالهاتف من النوع Cortex-A35 والتي تتميز بأن ترددها يصل حتى 2.6 جيجا هيرتز.

عندما تم تجربة معالج هاتف Oppo A16 الجديد من خلال المنصة الشهيرة منصة GeekBench فإن الدرجة التي حصلت عليها الأنوية في الاختبار العام للأداء هو 950 نقطة أما عن عدد الدرجات في الاختبار الفردي للأداء هو 177 نقطة.

مواصفات هاتف Oppo A16

واستكمالًا لمواصفات Oppo A16 المنتظر الإعلان عنه قريبًا من شركة أوبو للإلكترونيات فإننا نجد أنه:

يحتوي على معالج رسوم من النوع IMG PowerVR GE320 GPU.

وسعة بطارية هاتف أوبو إيه 16 هي 5000 ميللي أمبير مع شاحن يعمل بخاصية Vooc.

وبالنسبة لذاكرة الوصول العشوائي في الهاتف الجديد تصل حتى 3 جيجا بايت.

وبعض المواقع ذكرت أنه من المتوقع أن يتم إصدار نسختين من الهاتف واحدة من تلك النسخ تعمل بالمميزات والخصائص السابق ذكرها والنسخة الأخرى تعمل بمعالج Exynos 850 وستكون سعة الذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت و 128 جيجا بايت وذاكرة الوصول العشوائي تصل سعتها حتى 6 جيجا بايت.