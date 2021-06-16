نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي.. تعرف على الترددات في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا 2021، حيث تقام مباراة الذهاب في الأراضي التونسية، أما عن مباراة العودة فتقام في الأراضي المصرية، يترقب جمهور الفريقين المباراة الأولي التي تقام في تونس يوم السبت المقبل الموافق 19 يونيو 2021، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، حيث من المقرر أن يتم نقل المباراة على أحدي قنوات بي ان سبورت الرياضية المشفرة، إلا أن هناك عدة قنوات أعلنت عن إمكانية إذاعتها لتلك المباراة الحاسمة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

يسعى بطل مصر وأفريقيا النادي الأهلي المصري إلي الفوز في مباراة الذهاب أو تحقيق التعادل في المباراة الأولي، لكي يتمكن من تسهيل مباراة العودة، وخاصة وأن الفريق التونسي قد استطاع أن يخرج نادي الزمالك المصري من دوري المجموعات وصيف بطل أفريفيا العام الماضي ضد الأهلي الذي استطاع أن يحرز الهدف في الثواني الأخيرة.



على نفس الإطار يسعى الترجي الرياضي التونسي من تحقيق الانتصار والذهاب إلي القاهرة من أجل التعادل فقط كي يتمكن من العودة إلي الدور التالي، حيث يطمح الفريق التونسي من الفوز بالبطولة هذا العام بعد أن دعم فريقة بالعديد من النجوم الرياضية العام الماضي.

تردد القنوات الرياضية المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي

هناك ثلاث قنوات مجانية تقوم بإذاعة مباراة الأهلي والترجي في دور الربع النهائي من البطولة الأفريقية، يمكنكم الآن تنزيل القنوات كالتالي:

القناة الأولي التي تنقل المباراة هي قناة crtv من الكاميرون، ترددها 12437 معدل الترميز 30000، القمر الصناعي Eutelsat. قناة من بوركينا فاسو: ترددها 10804 مع استقطاب أفقي وقمر صناعي Eutelsat. القناة الثالثة من بنين: تردد القناة 11881 مع معدل ترميز 27500 واستقطاب عمودي، قمر صناعي EEutelsat.

قبل بدء المباراة تقدم قناة النادي الأهلي استوديو تحليلي مميز من خلال باقة كبيرة من النجوم الرياضية، مثل الكابتن الكبير طه إسماعيل وخالد بيبو.

في الختام نتمنى لكم مشاهدة ممتعة تشرف الكرة العربية والأفريقية تحت منافسة عربية شريفه، قبل الختام إذا واجهتكم صعوبة في ضبط تردد القنوات المجانية اكتب لنا في التعليقات أسفل هذا المقال بعنوان القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي لمساعدتكم.