نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وفريق أسوان اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري العام المصري، الذي ستصدره فريق الزمالك المصري ويلاحقه على المنافسة النادي الأهلي، تعد مباراة الزمالك وأسوان اليوم من المباريات التي يترقبها الجماهير المصرية بشكل عام وجماهير الفارس الأبيض بشكل خاص، ولا سيما وأن فريق أسوان استطاع أن يحقق نتيجة إيجابية في مباراة الدور الأول، لذا تجد ترقب جماهير الفارس الأبيض يتزايد أكثر عند هذه المباراة والتي تساهم بشكل مقبول في حالة الفوز من اقتراب الزمالك من بطولة الدوري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وأسوآن اليوم

يلتقي فريق الزمالك المصري مع فريق أسوان يوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر يونيو 2021 في تمام الساعة السابعة مساءا، ويتم إذاعة المباراة علي قنوات أون تايم سبورت الرياضية، لذا يمكنكم الآن استقبال تردد قنوات On time Sports على القمر الصناعي نايل سات وأيضا علي عرب سات وذلك لمشاهدة اقوي المباريات والبطولات التي يتم إذاعتها بشكل حصري على قنوات On time Sports.

تردد قناة On Time Sports 1

يمكنكم استقبال أحدث ترددات قنوات أون تايم الرياضية على القمر نايل سات بعد تحديث إشارة البث لعام 2021 من خلال وضع التردد الجديد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الحديث: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة On Time Sports 2

تعد قناة On Time Sports 2 أحد أهم قنوات أون تايم الرياضية، حيث يقدم البرامج الرياضية فيها باقة متنوعة من نجوم الرياضة أمثال شوبير وسيف زاهر، وتعد هذه القناة من القنوات الفضائية التي يقبل علي مشاهدتها الملايين من أبناء الوطن العربي مثل قنوات السعودية الرياضية وقناة الكأس القطرية المفتوحة، لذا تستطيع تنزيل التردد الجديد من خلال تسجيل البيانات حسب الجدول الموضح.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11449 القناة On Time Sports 2 الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500

تردد قناة On Time Sports 3

تردد قناة On Time Sports 3 هي احدث القنوات الرياضية المفتوحة التي تم انطلاقها في مصر وكانت بداية إذاعتها للمباريات كانت بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر، ومن وقتها والقناة تنقل مباريات كرة اليد والسلة والطائرة وكذلك مباريات كرة القدم، لذا تستطيع تحميل تردد القناة من خلال التالي:

التردد: 12303 القمر الصناعي: نايل سات. الاستقطاب: افقي. معدل الترميز: 27500.

قدمنا لكم اخر وأحدث تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وأسوآن اليوم.