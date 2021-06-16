سعر ومواصفات ”نصر E70” أول سيارة كهربائية مصرية 

مجهودات كبيرة تقوم بها الحكومة، لتوطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية، وذلك من خلال دعم تلك الصناعة وتشجيع المستهلكين على استخدامها، لمواكبة التطورات العالمية للتحول نحو الطاقة النظيفة عن طريق استخدام السيارات الكهربائية صديقة البيئة.

وفي هذا الإطار، يترقب سوق السيارات المصري، إطلاق أول سيارة كهربائية مصرية الصنع خلال النصف الثاني من العام المقبل 2022، بعد بدء التجارب العملية لاختبارها لمعرفة مدى ملائمتها للأجواء المصرية.

وتستعرض خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات السيارة " نصر E70" أول سيارة كهربائية مصرية.

- تتمتع نصر E70 بقدرة عالية تصل لـ147 حصان وسرعة قصوى تصل لـ150 كيلو متر في الساعة.

- يمكن للسيارة E70 السير من 400 كيلو متر حتى 500 كيلو متر في الشحنة الواحدة.

- تحتوي على أنظمة الأمان والسلامة مثل نظام ABS ونظام EBD ونظام ESC ونظام BA ونظام TCS ونظام HSA ومؤشر إطارات bsd.

- زودت السيارة بشاشة داخلية كبيرة وشاشة أخرى للتحكم.

- تحتوي نصر E70 على تكييف هواء بتكنولوجيا بلازما للحماية من البكتيريا والفيروسات.

- تحتوي نصر E70 على فتحة سقف وإمكانية رؤية محيط السيارة بزاوية 360 درجة.

- يستغرق شحن السيارة بشاحن قدرته 7.3 كيلووات/ساعة 6-7 ساعات، و4 ساعات بشاحن قدرته 22 كيلووات/ساعة، و30-40 دقيقة بشاحن DC قدرته تتعدى 50 كيلووات/ساعة.

- سيتم طرح فئتين من السيارات الكهربائية إحداهما ملاكي والأخرى أجرة وسعر أعلى فئة للسيارات الملاكي سيتراوح بين 300 ألف جنيه حتى 320 ألف جنيه.

- من المقرر أن تقدم الحكومة 50 ألف جنيه دعما لكل سيارة في مراحل الإنتاج الأولى، لتشجيع تسويقها محليا.

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