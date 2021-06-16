مواصفات ومزايا هاتف ايفون iPhone 12 Pro واسعاره في الأسواق

هاتف iPhone 12 Pro، حيث يحمل هاتف iPhone 12 Pro مزايا وسمات قياسية تختلف عن أي هاتف أخر مقدم من شركة أبل أو من أي شركة هواتف أخري، فقد يتسم الهاتف بحجم شاشة كبيرة تمنح الهاتف جودة مميزة، كما يتسم الهاتف بقدرته علي العمل في الماء بشكل طبيعي، ومزايا أخري رائعة يطول شرحها، ولهذا فقد نذكر لكم تفاصيل هاتف iPhone 12 Pro عبر المقال، وذكره سعره في بعض البلدان، تابعوا المقال.

مواصفات هاتف iPhone 12 Pro

عن تسليط الضوء علي هاتف iPhone 12 Pro نجد أن هاتف أيفون 12 برو يتمتع بالعديد من المزايا الهائلة التي تجعلنا نبحث عنه ونتقنه، ففي البداية قد نذكر لكم أهم المميزات التي يتمتع بها الهاتف، وهي كالأتي:

يحمل هاتف iPhone 12 Pro شكل أنيق، كما يتمتع بشاشة كبيرة تعطي للهاتف دقة وجودة عالية تم تصميمها من مواد قوية تقاوم الخدوش، ونسبة أبعاد الهاتف تتراوح بين 19.5:9.

يتوفر أكثر من لون للهاتف كالأزرق، الرمادي، الفضي، واللون الذهبي.

أبعاد الهاتف كالأتي: الارتفاع 146.7 مم، عرض الهاتف 71.5 مم، قطره يصل الي 7.4 مم، والوزن 189 جرام.

يتمتع هاتف أيفون 12 برو بدقة ممتازة 12 ميجا بيكسل تستخدم لتتعرف علي الوجه، وكاميرا خلفية تحمل 4 كاميرات دقتها 12 ميجا بيكسل وتلتقط فيديوهات 4K.

يحمل الهاتف بطارية ليثيوم بطاقة 2815 ملي أمبير وتحمل الفضل في إعطاء الهاتف قدرة الشحن السريع.

مزايا هاتف iPhone 12 Pro

الشاشة كبيرة الحجم ودقة أعلي وجودة ممتازة. يتميز هاتف أيفون 12 برو بقدرته علي حماية الهاتف من الخدش وتفادي الصدمات وأيضاً الغبار والأتربة. مقاومة الهاتف القوية للماء. كاميرا أمامية عالية الجودة و4 كاميرات خلفية.

سعار هاتف iPhone 12 Pro