نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف جديد من أنفينكس Infinix HOT 10s | مواصفات جيدة مع بطارية عملاقة في المقال التالي

هاتف جديد ينضم إلي مجموعة هواتف شركة أنفينكس وهو Infinix HOT 10S ، والذي يأتي بمواصفات ومميزات رائعة استكمالاً لسلسة نجاحات الشركة في سوق الهواتف الاقتصادية. مواصفات هاتف Infinix HOT 10s: ‌يأتي الهاتف بخامات من البلاستيك كعادة الشركة في هواتفها ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.

‌كما يوجد كذلك منفذ لإضافة كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.

‌يأتي الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة بانفينكس وهي XOS 7.6 المبنية على نظام تشغيل Android 11.

‌شاشة الهاتف بحجم 6.82 إنش من نوع IPS LCD بجودة HD+ مع دقة 720×1640 بكسل بمعدل كثافة 263 بكسل لكل إنش.

‌تحتل الشاشة نسبة 83.1% من جسم الهاتف مع أبعاد عرض 20:9 ، بالإضافة إلي دعم التردد العالي حتي 90 هرتز.

‌معالج الهاتف ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Helio G85 ، والذي يعمل بدقة تصنيع 12 نانو متر.

‌نواتي المعالج الأقوي بتردد 2.0 جيجاهيرتز من نوع Cortex A75.

‌كما يوجد كذلك معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G52 MC2.

‌يتوفر الهاتف بثلاثة إصدارات من سعة التخزين : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، وأخيراً 128 جيجا مع 6 جيجا رام.

‌ذاكرة تخزين الهاتف من نوع eMMC 5.1. الكاميرات: ‌الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي.

‌أما الخلفية فتأتي ثلاثية : الأولي بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم التركيز التلقائي PDAF ، الثانية خاصة بالعزل والتصوير البورترية وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ، وأخيراً كاميرا خاصة بالذكاء الاصطناعي.

‌تدعم الكاميرات الـpanorama و HDR ، وكذلك يوجد أيضاً فلاش ليد رباعي في ظهر الهاتف.

‌بالنسبة للفيديوهات فيمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية سواء عن طريق الكاميرات الأمامية أو الخلفية. مواصفات أخري: ‌سماعات الهاتف ليست ستيريو كما المتوقع في فئة الهاتف.

‌لكن يوجد بالهاتف مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌لا يدعم الهاتف خاصية NFC.

‌يدعم الهاتف شبكات الراديو FM.

‌بصمة الهاتف موجوده في الظهر ، مع إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة أيضاً.

‌بطارية الهاتف بحجم 6000 مللي أمبير من نوع lithium polymer تدعم الشحن بقدرة 10 وات.

‌مدخل الشحن من نوع microUSB 2.0 وليس Type C كغيره من الهواتف الأخري.

‌يتوفر الهاتف بأربعة إختيارات للألوان : الأسود ، الأزرق ، الأخضر ، والبنفسجي. سعر هاتف Infinix HOT 10S: 160$ لنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 2500 جنية مصري.

175$ لنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 2750 جنية مصري. ومن المنتظر إطلاق الهاتف بشكل رسمي في شهر يونيو من العام الحالي. الوسوم عمر شويل - جدة هاتف جديد من أنفينكس Infinix HOT 10s | مواصفات جيدة مع بطارية عملاقة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتف جديد من أنفينكس Infinix HOT 10s | مواصفات جيدة مع بطارية عملاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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