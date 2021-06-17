تعمل شركة ”أبل“ على تطوير خدمة رعاية صحية قائمة على الاشتراك الشهري، ولكنها تواجه بعض التحديات في تنفيذ المشروع بسبب مخاوف الخصوصية.
وكشف تقرير نشرته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، أن الخدمة الصحية التي تعمل عليها أبل تستند إلى جمع البيانات من ”ساعات أبل“ للمستخدمين، وربطها بـ ”الرعاية الافتراضية والشخصية التي يقدمها أطباء أبل“.
وبدأ اختبار الخدمة التي تحمل اسم ”كاسبر- Casper“ عام 2016، فيما أعرب موظفون عن مخاوفهم بشأن خصوصية بياناتهم الصحية.
ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن بعض بيانات الموظفين كانت ”غير دقيقة أو مجمعة عشوائياً“ عندما تم استخدامها لدعم طرح تطبيق رعاية صحية جديد.
ولا تزال ”أبل“ تعمل على تطوير خدمة ”كاسبر“، لكنها لم تخرجها بعد من مرحلة الاختبار والتطوير الأولية.
ومن المتوقع أن تتضمن الخدمة الصحية لـ ”أبل“ استخدام ساعاتها لتقديم الرعاية الأولية للمستخدمين، إلى جانب المراقبة الصحية المستمرة كجزء من برنامج صحي شخصي قائم على الاشتراك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”أبل” تستعد لإطلاق خدمة دعم صحي خاصة لمستخدميها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.