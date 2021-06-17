”أبل” تستعد لإطلاق خدمة دعم صحي خاصة لمستخدميها

تعمل شركة ”أبل“ على تطوير خدمة رعاية صحية قائمة على الاشتراك الشهري، ولكنها تواجه بعض التحديات في تنفيذ المشروع بسبب مخاوف الخصوصية.

وكشف تقرير نشرته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، أن الخدمة الصحية التي تعمل عليها أبل تستند إلى جمع البيانات من ”ساعات أبل“ للمستخدمين، وربطها بـ ”الرعاية الافتراضية والشخصية التي يقدمها أطباء أبل“.

وبدأ اختبار الخدمة التي تحمل اسم ”كاسبر- Casper“ عام 2016، فيما أعرب موظفون عن مخاوفهم بشأن خصوصية بياناتهم الصحية.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن بعض بيانات الموظفين كانت ”غير دقيقة أو مجمعة عشوائياً“ عندما تم استخدامها لدعم طرح تطبيق رعاية صحية جديد.

ولا تزال ”أبل“ تعمل على تطوير خدمة ”كاسبر“، لكنها لم تخرجها بعد من مرحلة الاختبار والتطوير الأولية.

ومن المتوقع أن تتضمن الخدمة الصحية لـ ”أبل“ استخدام ساعاتها لتقديم الرعاية الأولية للمستخدمين، إلى جانب المراقبة الصحية المستمرة كجزء من برنامج صحي شخصي قائم على الاشتراك.