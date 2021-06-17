”أبل” تطرح إصدارا خاصا من ”Watch Edition Series 5”

قررت شركة ”أبل“ الأمريكية طرح إصدار خاص من ساعة ”Watch Edition Series 5“ باللون الأسود الخزفي.

ونشر المسرب الشهير ”Mr. White“ مجموعة من الصور على ”تويتر“، تُظهر نموذجا أوليا لساعة من السيراميك الأسود إلى جانب النسخة الأصلية البيضاء.

ولم تكن ساعة ”Apple Watch Edition Series 5“ المصنوعة من السيراميك متوفرة باللون الأسود، إلا أنه تم إصدارها باللون الأبيض اللامع بسعر باهظ يبدأ من 1.249 دولارا؛ نظرا لمظهرها الفريد.

وأشارت الشركة، في وقت سابق، إلى أن الإصدار الأبيض من الساعة يتميز بغلاف قوي وخفيف ومقاوم للخدش، أقوى أربع مرات من الإطار الفولاذي المقاوم للصدأ، كما يتميز بلمسة لؤلؤية لامعة مقاومة للخدوش والتلطيخ.

ويتم تصميم حافظة الساعة من مسحوق الزركونيا العالي القوة مع أكسيد الألمونيوم للحصول على اللون الأبيض، ثم يتم تشكيل كل حافظة بالضغط والتلبيد والصقل باستخدام خليط ماسي، لينتج عنه سطح أملس ولامع. ويستغرق صنع كل علبة عدة أيام.

وكانت ”أبل“ قد طرحت إصدارات السيراميك بدءا من ”Series 2″، وقدمت الساعة المصنوعة من السيراميك باللون الرمادي في سلسلة Series 3، وتخلت عن هذا الإصدار في طرازات ”Series 4“ وأعادت إحياءه في سلسلة Series 5.

ومع ذلك، تخلصت ”أبل“ من الإصدار المصنوع من السيراميك بالكامل مع سلسلة ”Apple Watch Series 6“ العام الماضي. وتتوفر ”Apple Watch Series 6 Edition“ بطبقة جديدة من التيتانيوم تحل محل السيراميك.