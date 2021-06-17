شركة لينكولن الأمريكية تطرح أول سيارة كهربائية العام المقبل

كشفت شركة لينكولن عن أول سيارة كهربائية (EV) ستطرحها العام المقبل، احتفالاً بمرور 100 عام على تأسيس علامتها التجارية، في خطوة وصفت بـ“الإستراتيجية“.

ونشرت الشركة، التي تتخذ من ولاية ميتشغان في أمريكا مقرا لها وتتبع علامة ”فورد“ العملاقة، بعض الصور التشويقية التي تعرض نموذجا للسيارة التي تعمل بالبطارية بشكل كامل.

وستنضم السيارة الكهربائية إلى الإصدارات الهجينة الإضافية من لينكولن أفياتور، وسيارات كورسير الرياضية متعددة الاستخدامات من سيارات لينكولن.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة فورد للاستثمار في التحول الكهربائي بقيمة 30 مليار دولار.

وقالت جوي فالوتيكو، رئيسة لينكولن: ”السيارة التي تحمل شعار رحلة هادئة ستأخذ سائقها إلى مستوى جديد مع شعور سلس ومبهج“.

وتعتمد السيارة الكهربائية على منصة ذات بنية مرنة جديدة طورتها فورد بالكامل، مع قدرات الدفع الخلفي (RWD) والدفع الرباعي (AWD).

وتقول الشركة إن ”المظهر الخارجي للطراز سيقدم قيمة جمالية“.

وفي الوقت نفسه، ستكون هناك مساحة أكبر في المقصورة بفضل الهندسة الكهربائية الذكية، كما تتضمن السيارة حلول تخزين ذكية، وتصميما مبسطا وأسقف بانورامية عملاقة.

يشار إلى أن الشركة ستعمل قريبا على إدخال تقنية ”القيادة الذاتية“ على الطرق السريعة.