تردد قناة أون تايم سبورت on time sports hd القوية الجديدة الناقلة ASWAN VS ZAMALEK

كل عشاق الرياضة داخل مصر يبحثون عن تردد قناة أون تايم سبورت، القناة المصرية المتخصصة في نقل الأحداث الرياضية الكبرى ومباريات كرة القدم خاصة الدوري المصري الممتاز، القناة تبث البرامج الخاصة بها مجاناً للجمهور المصري والعربي، فمنذ أن انطلقت عام 2017 وهي من أفضل القنوات الرياضية العربية، من حيث جودة المحتوى الإعلامي الذي تقدمه، فالقناة تضم نخبة ممتازة من مقدمي البرامج الرياضية التني تحظى بقبول كبير لدى المشاهدين، والمعلقين الرياضيون أصحاب الخبرات الكبيرة، لذا فجميع محبي الرياضة يبحثون عن أستقطابها على أجهزت ألاستقبال الخاصة بهم من أجل الاستماع بالبرامج التي تقدمها.

الإسماعيلي * غزل المحلة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ON TIME SPORTS HD 2 الاتحاد السكندري * مصر المقاصة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ON TIME SPORTS HD 2 الزمالك * أسوان السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ON TIME SPORTS HD 1

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد القناة : 10853.

الاستقطاب : أفقي H.

معامل الترميز : 27500.

تصحيح الخطأ : 6/5.

مباراة الزمالك ضد أسوان اليوم

تنقل قناة أون تايم سبورت الثانية الليلة لقاء الزمالك ضد أسوان ضمن لقاءات الدوري المصري الممتاز الجولة أل 26 يسعى الفارس الأبيض إلي الفوز ليتمسك بالقمة التي يحتلها برصيد 55 نقطة قبل هذا اللقاء، من لعب 25 مباره حقق الفوز في 16 وتعادل في 7 مباريات وتلقى الخسارة في مباراتين، بينما فارس الجنوب نادي أسوان يصارع من أجل البقاء فهو في المركز أل 15 برصيد 24 نقطة، من لعب 24 مباراة، فاز في 6 وتعادل في مثلهم وتلقى الخسارة في 12 مباراة، المباراة الليلة تقام على ملعب القاهرة الدولي.

تردد قناة أون تايم سبورت

أعلنت قناة أون تايم سبورت أن معلق لقاء الليلة الذي يجمع الزمالك ضد أسوان هو المعلق المتميز حاتم بطيشة، وقالت عبر موقعها الرسمي على موقع تويتر، أنها ستبدأ الأستوديو التحليلي للقاء في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة بقيادة الإعلامي كريم خطاب، ويستضيف النجوم ” حازم أمام، محمد فضل، فاروق جعفر ” في ظل غياب الكابتين أحمد شوبير بسبب وفاة شقيقة أمس نتقدم له بخالص التعزية والمواساة.

أهم مميزات قنوات أون تايم سبورت