نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل شحن جواهر فري فاير 2021 free fire بشكل آمن ومضمون وتخفيضات لـ 90% في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن أكثر الألعاب بحثاً عن كيفية شحن جواهر فري فاير 2021 وكذلك عن تحديثات اللعبة هي لعبة الفيديو القتالية فري فاير التي بلغ عدد مستخدميها لأكثر من 500 مليون مستخدم، ووصلت الآن تحديث لعبة جارينا فري فاير إلى الإصدار 1.62.2 بتاريخ 4 يونيو 2021 م، حيث يتنافس نحو 50 لاعب على من يبقى حياً على قيد الحياة ويقاتل حتى الفوز والانتصار، ومع التحديث الجديد الذي اقترب انطلاقه تحت شعار مقاتلي الإبادة (الفجر الجديد) يتم حصولك على تخفيضات تصل إلى 90%.

شحن جواهر فري فاير

إن اهم شيء للحصول على جواهر لعبة جارينا فري فاير هو البحث عن موقع شحن جواهر فري فاير id Garena والذي يكون آمن بشكل مضمون لإنك ستدخل به حساب الأيدي في اللعبة، وكذلك الشحن باستخدام الفيزا أو وسائل الدفع المتاحة، لذلك فإن من افضل مواقع الشهر هو الموقع الرسمي shop2game، المخصص من قبل مركز جارينا الرسمي للشحن:

الشحن عن طريق الايدي

يتم دخول الموقع برقم id

ثم اختيار الكمية التي تريد شاءها

وبعد ذلك تقوم باختيار وسيلة الشحن المتاحة لك

وبهذا تحصل على جواهر فري فاير بطريقة آمنة على بياناتك.

تخفيضات تحديث فري فاير الإبادة

ينتظر محبي لعبة فري فاير الحدث الأكبر لأحدث إصدار اللعبة القتالية الشيقة ، حيث يكون يوم 18 يونيو وحتى 1 يوليو 2021، هل أنتم متحمسون للعبة في حرب الإبادة مع فجر جديد، والذي يحمل التشويق والإثارة، كما تتوافر جوائز مجانية للتحدي الجديد، الذي ينطلق يوم الغد الجمعة.

ماذا ينتظرك في حدث الإبادة فري فاير

المرحلة الأولى: وهي الفترة من 18يونيو وحتى 1 يوليو 2021م، وتتضمن سكن الحيوان الأليف (ديركي الأسطورة)

والاستدعاء اليومي في ذات الفترة: مضرب جالب العاصفة.

المرحلة الثانية: من يوم 22 يونيو وحتى 1 يوليو وبها قنبلة ظلال الأرض.

وضع للطريق إلى الفجر الجديد، خلال سيارة جيب جالب العاصفة.

تحديثات لعبة free fire

ينتظر التحديث الكبير وما به من هدايا مجانية، سوف تنطلق في الموعد المحدد، مع لعبة الفيديو free fire القتالية، التي يبحث عن جميع إصدارتها والجديد بها محبيها في أنحاء العالم أجمع، والإصدار الحالي للعبة عبر متجر التطبيقات الأندرويد 1.62.2، وانتظر كما ذكرنا مفاجأة تحديث الإبادة -فجر جديد.