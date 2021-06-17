نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامسونج تستعد لإطلاق إصدارها الجديد Galaxy Z Fold 3 تعرف على خصائصه في المقال التالي

سامسونج ، من أبرز الشركات الآن في مجال الهواتف الجوالة هي شركة سامسونج وقبلها هي هواتف ابل ايفون وايباد وفي تلك المقالة نتحدث عن آخر إصدارات هواتف سامسونج الجديدة القابلة للثني حيث تم رصد صور للهاتف ثلاثية الأبعاد توضح تصميم مسطح لإطار الهاتف ومميزات أخرى فتابعونا لنتعرف على المزيد سامسونج Galaxy Z Fold 3 الجديد تقوم شركة سامسونج بالاستعداد لكي تطلق الإصدار الجديد من الهواتف القابلة للثني Galaxy Z Fold 3

حيث أكدت تسريبات عدة والتي تم نشرها حتى الآن على أن شركة سامسونج سوف تقوم بتنزيل الإصدار القادم وهو Galaxy Z Fold 3 بتصميم محدث كليا ، وسوف يحاكي ذلك التصميم شكل الكتاب

وقد تم التركيز في الصور ثلاثية الأبعاد الجديدة على التسريبات التي ظهرت حتى الآن، ولذلك يظهر هاتف Galaxy Z Fold 3 بإطارات مسطحة

وحسب ما تم تسريبه ، أن هاتف سامسونج الجديد بإعدادات ثلاثية في الكاميرا الخلفية مع مستشعرات توجد في الجانب الأيسر من الجهة الخلفية للهاتف بتصميم رأسي، وتنتهي الإعدادات بفلاش LED

بالإضافة إلى إشارة التوقعات إلى أن شركة سامسونج تتجه وتميل إلى تبني التصميم المسطح وذلك التصميم الذي ظهر في سلسلة Galaxy Tab S7 وذلك لكي تقدم نفس التصميم في هاتف Galaxy Z Fold 3 الجديد سامسونج Z Fold وساعات جلاكسي الجديدة تعتبر ساعة Galaxy Watch 4 من أفضل الساعات الذكية التي تم إطلاقها وعلى نطاق واسع.

وإلى الآن لم يتم تحديد موعد لإطلاق الهاتف حيث انه لا يوجد إجماع بين المسربين حول تاريخ إطلاق الهاتف

وحسب قول المسربين فيقول “بروسر” انه سوف يتم إطلاق Z Flip التالي و Z Fold في 27 أغسطس

وإطلاق ساعات Galaxy القادمة (Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch Active 4) في 11 أغسطس التالي.

ولكن رغم قولة مع ذلك، أشار المسربين ماكس واينباخ أنه يتم إطلاق جميع الأجهزة الأربعة في الثالث من أغسطس.

ومع النظر إلى سجلات هذين المسربين، فمن المرجح أن يكون أحدهم على حق، ولكن لا يوجد شيء ملموس. تسريبات بخصوص الهاتف وخصائصه وحتى الآن لا يتم إتاحة الكثير من المعلومات حاليًا حول هاتف Galaxy Z Fold 3

ولكن يقال انه من المحتمل أن يكون به كاميرا مدمجة أسفل الشاشة.

وقد يحتوي الهاتف على دعم S-Pen -وهي دون فتحة للاحتفاظ به-

وسوف يعتمد ذلك على ما إذا كان يمكن للشاشة أن تتحمل الضغط عليها. تسريبات بخصوص ساعة سامسونج الجديدة بالنسبة لساعة سامسونج الجديدة فظهرت بشأنها تسريبات أقل بشأن Galaxy Z Fold 3 و Z Flip 3 حيث:- بالنسبة لـ Z Flip 3 فلا يوجد الكثير لمشاركتها، غير أنه سوف يكون صدفيًا قابلًا للطي.

وقد تم التأكيد على انه سوف يتم إطلاق ساعات جلاكسي الجيل التالي من سامسونج مع الإصدار الجديد من Wear OS.

وفي مؤتمر جوجل السنوي للمطورين تم الإعلان أن سامسونج ستشترك مع جوجل لكي تعيد بناء نظام تشغيل الساعات الذكية.

والتزمت الشركة أيضًا بأن تطلق أجهزة جديدة تعمل بالنظام التشغيلي.

كما تشير الشائعات المبكرة إلى أن الساعة الذكية القادمة سوف تحتوي على جهاز لمراقبة الجلوكوز في الدم ولكن يبدو أنه تم إلغاء ذلك الاقتراح.

وتشير الاحتمالات أنه سوف تحدث عمليات الإطلاق في اقرب تقدير في وقت ما في شهر أغسطس القادم. الوسوم عمر شويل - جدة سامسونج تستعد لإطلاق إصدارها الجديد Galaxy Z Fold 3 تعرف على خصائصه - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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