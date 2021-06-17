نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus 2021 وتنزيل التحديث الجديد في المقال التالي
عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث في الساعات الأخيرة حول واتساب بلس الأزرق 2021 وتنزيل النسخة الأخيرة منه، فقد أعلن عن تحديثه الأخير الذي يحتوي على عدد من المميزات التي يتمتع بها، بالإضافة إلى سياسة الخصوصية التي تم تحديثها 2021 وزيادة الأمان لكافة مستخدميه لمنع الاختراق بكافة الطرق، علماً بأن إصدار الواتساب الأزرق WhatsApp Plus 2021 يتم تحميله مجاناً على كافة أنواع هواتف الأندرويد، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا من خلال هذا المقال خطوات تحميل واتساب بلس الأزرق وتحديثه الأخير 2021، والمميزات الأخيرة التي يمكن الاستفادة منها.
مميزات واتساب بلس الأزرق 2021:
بعد التحديث الأخير الذي تم الإعلان عنه من خلال صفحة التواصل الاجتماعي “تويتر” فقد تم تحديث مميزات الواتساب ويمكن الاستفادة منها في كافة الأوقات وذلك من خلال عرض المميزات التي يتميز بها تطبيق واتساب بلس الأزرق 2021، وهذه المميزات هي:
- إرسال الرسائل النصية وملفات الوسائط المتعددة
- يدعم التطبيق إمكانية عمل حسابين مختلفين على نفس الهاتف
- إرسال ملفات وسائط مختلفة ذات سعة كبيرة
- إمكانية إرسال فيديو بحجم يصل إلى 50 ميجا بايت
- يمكن مشاركة صور عالية الدقة تصل إلى 4k
- بالإضافة إلى إمكانية إرسال مقاطع صوتية تصل حجمها أكثر من 100 ميجا بايت للملف الواحد
- زيادة مدة مشاركة فيديوهات ميزة الحالة بما يصل إلى أكثر من 7 دقائق
تحميل واتساب الأزرق بلس WhatsApp Plus 2021:
بعد زيادة عمليات البحث من قبل خبراء التكنولوجيا ومحبيها نجد أن نسبة تحميل تطبيق واتساب الأزرق بلس تزداد يومياً، وذلك بعد الإعلان عن التحديث الأخير الذي شمل كافة التطبيقات ومن ضمنهم واتساب الأزرق، حيث أضاف ميزة الرد الآلي على الرسائل المستلمة، بالإضافة إلى زيادة قوة حماية حسابات المستخدمين لمنع محاولات الاختراق، ويتم تحميل التطبيق من خلال اتباع خطوات تحميل الواتساب، ونعرضها لكافة متابعينا من خلال هذا المقال:
- الدخول على جوجل بلاي
- كتابة WhatsApp Plus في أيقونة البحث
- تظهر صفحة تلقائية تشير إلى التطبيق
- الضغط على أيقونة تنزيل
- ويتم بشكل تلقائي تنزيل التطبيق على الهاتف وفقاً لآخر إصدار
خطوات تحديث واتساب بلس الأزرق 2021:
في الآونة الأخيرة يتم تحديث كافة تطبيقات السوشيال ميديا ومنها تطبيق الواتساب وهذا لما يتمتع به من مميزات حديثة، سبق وأن ذكرناها من خلال هذا المقال، وهناك فئة من المستخدمين يتساءلون حول كيفية تحديث واتساب بلس الأزرق، ونعرض لكم هذه الخطوات: وهي الدخول على متجر بلاي ثم الدخول على التطبيق واختيار أيقونة تحديث وبهذا يتم تحديث التطبيق وفقاً لآخر إصدار.
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