نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزيل تردد قنوات أون تايم سبورت ON TIME SPORTS علي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات أون تايم سبورت ON TIME SPORTS علي النايل سات للاستمتاع بمشاهدة مباريات كرة القدم واليد والسلة والألعاب الفردية والبرامج الرياضية المختلفة المميزة التي يقدمها افضل النجوم الرياضية في الوطن العربي، مثل الكابتن احمد شوبير والجنرال مدحت شلبي وعمالقة التحليل في الوطن العربي الكابتن ايمن يونس وملك النص الكابتن فاروق جعفر، في هذا التقرير نقدم لكم جميع الترددات الجديدة الخاصة بقنوات اون تايم سبورت الرياضية

تردد قنوات أون تايم سبورت

يمكنكم تحميل التردد الجديد الخاص بقنوات اون تايم سبورت بعد التعديلات الجديدة التي أعلنة عنها أدارة القناة مؤخرا من خلال بعض الخطوات البسيطة، حيث تعد القناة واحدة من القنوات التي تنافس العديد من القنوات العالمية، حيث يتابع القناة فئات كبيرة من كافة أنحاء العالم، وذلك منذ انطلاق القناة في عام 2019، حيث تتميز القناة بالبث المجاني لجميع المباريات دون تشفير، وابرز هذه المباريات التي يتم نقلها علي مجموعة قنوات اون تايم مباريات منتخب مصر ومباريات منتخب الشباب وكذلك منتخب مصر الأولمبي، بالإضافة إلي مباريات الدوري العام والكأس.

تثبيت قنوات ON TIME SPORTS



تحتاج لتثبيت قنوات ON TIME SPORTS علي القمر الصناعي نايل سات فحص التردد التالي:

التردد: 10853.

الاستقطاب: افقي.

معدل الخطأ: 5/6.

معامل الترميز: 27500.

القناة: قناة اون تايم سبورت الأولي.

كما يمكن تثبيت القناة الثانية والثالثة كما هو مبين في الجدول التالي:

القناة أون تايم سبورت الثانية التردد 11449 الاستقطاب افقي معامل الترميز 27500 معامل الخطأ 5/6

التردد 12303 القناة ON TIME SPORTS 3 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي

ابرز البرامج التي تذاع علي قنوات اون تايم

الاستوديو التحليلي قبل المباريات (ستاد مصر),

مساء أون تايم.

ملعب أون.

الدرجة الثالثة.

وصلنا إلى ختام توضيح طريقة تنزيل تردد قنوات اون تايم سبورت ON TIME SPORTS علي النايل سات.