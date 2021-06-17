نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع شحن جواهر فري فاير عن طريق ID للحصول على 5000 جوهرة يوميا في ثواني معدودة في المقال التالي
موقع شحن جواهر فري فاير عن طريق ID ، لعبة فري فاير وهي لعبة شهيرة من ضمن ألعاب رويال باتل Royal Battle المعروفة واحدة من أفضل الألعاب التي توجد الآن كما أنها تعتبر اللعبة الشعبية الأولى وقد تم إنتاج هذه اللعبة لأول مرة في عام 2017 م تحديدًا في أواخر شهر ديسمبر وفي عام 2019 م حصلت اللعبة على جائزة أفضل لعبة شعبية، وأكثر ما يميز لعبة فري فاير Free fire هي أنها تقوم بالتحديث الدائم في النسخ المتاحة منها وهذه التحديثات تكون مجانية إلا أنه يوجد بعض الأشياء التي تتطلب الأموال وهي شحن الجواهر في اللعبة وهذا ما سوف نشرحه لكم في هذا المقال.
موقع شحن جواهر فري فاير عن طريق ID
هناك بعض من الخطوات التي يجب أن يمر بها كل مستخدم للعبة فري فاير free fire ويرغب بشحن جواهر للعبة من خلال الموقع الرسمي mtcegame وهذه الخطوات عبارة عن:
- الدخول على محرك بحث جوجل كروم أو محرك بحث فاير فوكس في البداية من خلال فتح شبكة الإنترنت.
- البدء في كتابة اسم الموقع وهو mtcegame في محرك البحث وهذا الموقع من المواقع الرسمية لشحن الجواهر في فري فاير.
- بعد انتهاء البحث سيظهر اللينك المباشر للموقع قم بالنقر عليه وفتحه.
- ستظهر صفحة الموقع وبها العديد من الألعاب قم بالضغط على لعبة فري فاير.
- وبعد فتح الصفحة الخاصة باللعبة يجب عليك تسجيل البيانات المطلوبة من اسم البلد واختيار العملة وكتابة رقم ال iD.
- بعد الانتهاء انقر على كلمة شراء وسيتم تحويل الجواهر في اللعبة عندك على الفور.
أسعار شحن جواهر فري فاير من موقع mtcegame
تختلف أسعار شحن جواهر فري فاير free fire من دولة لأخرى وذلك حسب عملة كل دولة وسنوافيكم بالأسعار من داخل مصر:
- 100 جوهرة بسعر 17.11 جنيه مصري مع الحصول على 10 جواهر هدية
- 210 جوهرة = 33.75 ج.م وفي المقابل ستحصل على عدد 21 مجانًا.
- 530 جوهرة + 53 جوهرة هدية = 83.93 جنيه مصري.
- 1080 جوهرة مع الحصول على 108 جوهرة مجانًا بسعر 167.85 ج.م.
- 2200 جوهرة + 220 جوهرة هدية بسعر 335.72 جنيه مصري.
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