تردد بي ان سبورت الاخبارية bein sport news الجديد 2021

نقدم لكم تردد قناة بي أن سبورت الاخبارية beIN Sports News HD الجديد علي القمر الصناعي النايل سات، وتعد من القنوات الرياضية التابعة لباقة قنوات بي أن سبورت القطرية الحاصلة علي حقوق العديد من البطولات والدوريات العربية والعالمية، في منافسة ليست باليسيرة، استطاعت قنوات بي إن سبورت أن تحظى بنصيب الأسد في نسب المشاهدة العالمية، وهي القناة الأشهر علي الساحة الإعلامية الرياضية الآن، وذلك لكونها تقدم كل جديد وفريد بشأن شتى الأخبار الرياضية المحلية والعالمية.

تردد قناة بي أن سبورت الاخبارية

وهى قناة تابعة لشبكة الجزيرة الفضائية، وهي ضمن باقة بي إن سبورت المتخصصة، حيث انطلقت القناة إلى ساحة الفضائيات في 2011م ، والتي بدورها تخصصت في تقديم البرامج التحليلية والنقاشية في ميدان الرياضة التي حظيت بشهرة ومتابعة بالغة من قبل المشاهدين على مستوى العالم أجمع ويرجع هذا إلى استقطاب القناة لنخبة من ألمع المحللين الرياضيين البارزين في مجال الرياضة، وتمتاز كذلك قناة بي أن سبورت الإخبارية بتقديم آخر الأخبار الرياضية وأحدثها أولا بأول على رأس كل ساعة، ذلك بالإضافة إلى تقديم ملخص كامل للمباريات عقب انتهائها، مع فحص للفنيات ومواطن القوة والضعف، كما توجد القناة دائما وأبدا في قلب كل حدث، حيث ترصد آراء الجماهير وتفاعلها، كما تولى القناة جانبا كبيرا من الأهمية لتغطية البطولات والأحداث الفنية الكبرى من قلب الحدث.

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12606 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

تردد بي ان سبورت الاخبارية

ولعل أهم ما يميز القناة كونها تعمل على توفير كافة الأنباء الرياضية الهامة مثلما تفتش دائما و بشكل مستمر عن الخبر والمعلومة المميزة والشيقة والحصرية، كما تسعي طول الوقت لإجراء الكثير من اللقاءات الهامة، والحصرية مع ألمع نجوم الرياضة في العالم الأمر الذي يثقل القناة كثيرا لدى متابعيها حول العالم من عشاق الرياضة وعلى رأسهم محبين الساحرة المستديرة، ومن أهم ما يميز القناة أنها من أولى القنوات الرياضية وأسرعها في نقل الحدث، فهي متواجدة على مدار الـ 24 ساعة لنقل الأخبار الرياضية الهامة، مما يساعدها في ذلك كونها تمتلك عددا كبيرا من المراسلين المنتشرين بجميع الدول يسهلون عليها المهمة تماما ومن أهم البرامج المقدمة عبر القناة :