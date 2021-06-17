نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد بي ان سبورت الاخبارية bein sport news الجديد 2021 في المقال التالي
نقدم لكم تردد قناة بي أن سبورت الاخبارية beIN Sports News HD الجديد علي القمر الصناعي النايل سات، وتعد من القنوات الرياضية التابعة لباقة قنوات بي أن سبورت القطرية الحاصلة علي حقوق العديد من البطولات والدوريات العربية والعالمية، في منافسة ليست باليسيرة، استطاعت قنوات بي إن سبورت أن تحظى بنصيب الأسد في نسب المشاهدة العالمية، وهي القناة الأشهر علي الساحة الإعلامية الرياضية الآن، وذلك لكونها تقدم كل جديد وفريد بشأن شتى الأخبار الرياضية المحلية والعالمية.
تردد قناة بي أن سبورت الاخبارية
وهى قناة تابعة لشبكة الجزيرة الفضائية، وهي ضمن باقة بي إن سبورت المتخصصة، حيث انطلقت القناة إلى ساحة الفضائيات في 2011م ، والتي بدورها تخصصت في تقديم البرامج التحليلية والنقاشية في ميدان الرياضة التي حظيت بشهرة ومتابعة بالغة من قبل المشاهدين على مستوى العالم أجمع ويرجع هذا إلى استقطاب القناة لنخبة من ألمع المحللين الرياضيين البارزين في مجال الرياضة، وتمتاز كذلك قناة بي أن سبورت الإخبارية بتقديم آخر الأخبار الرياضية وأحدثها أولا بأول على رأس كل ساعة، ذلك بالإضافة إلى تقديم ملخص كامل للمباريات عقب انتهائها، مع فحص للفنيات ومواطن القوة والضعف، كما توجد القناة دائما وأبدا في قلب كل حدث، حيث ترصد آراء الجماهير وتفاعلها، كما تولى القناة جانبا كبيرا من الأهمية لتغطية البطولات والأحداث الفنية الكبرى من قلب الحدث.
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|12606
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
تردد بي ان سبورت الاخبارية
ولعل أهم ما يميز القناة كونها تعمل على توفير كافة الأنباء الرياضية الهامة مثلما تفتش دائما و بشكل مستمر عن الخبر والمعلومة المميزة والشيقة والحصرية، كما تسعي طول الوقت لإجراء الكثير من اللقاءات الهامة، والحصرية مع ألمع نجوم الرياضة في العالم الأمر الذي يثقل القناة كثيرا لدى متابعيها حول العالم من عشاق الرياضة وعلى رأسهم محبين الساحرة المستديرة، ومن أهم ما يميز القناة أنها من أولى القنوات الرياضية وأسرعها في نقل الحدث، فهي متواجدة على مدار الـ 24 ساعة لنقل الأخبار الرياضية الهامة، مما يساعدها في ذلك كونها تمتلك عددا كبيرا من المراسلين المنتشرين بجميع الدول يسهلون عليها المهمة تماما ومن أهم البرامج المقدمة عبر القناة :
- برنامج الاقتصادية الرياضية.
- برنامج الرَّقَم شخص.
- برنامج 90 ثانية.
- حصاد اللاعب.
- نشرة أخبار الساعة.
- الملخص اللاعب.
- مقتطفات.
- عالم السرعة يقدم كل خميس.
- برنامج كرة دولة الجمهورية الفرنسية ويقدم أسبوعيا.
- بطولة منافسات الدوري الأوروبي برنامَج موسمي يختص الدوري الأوربي.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد بي ان سبورت الاخبارية bein sport news الجديد 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.